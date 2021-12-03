Украинский стартап для музыкальных и видеопродакшенов Pibox привлек $400 тысяч инвестиций и попал в Techstars Torontо

SaaS-платформа для совместной работы над проектами для аудио- и видеокреаторов Pibox прошла в Techstars Toronto. На этапе pre-seed украинский проект привлек $400 тысяч инвестиций.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Лид-инвестором выступил международный акселератор Techstars, также свои инвестиции внесли Adventures Lab (один из ранних инвесторов Reface), 70 Ventures, Presto Ventures и Globalive Capital.

С помощью Pibox пользователь может загружать медиафайлы, вокруг них строить коммуникацию и ставить задачи, связанные с редактированием этих файлов. Также в облачной платформе можно создавать проекты и добавлять участников. Подобное решение нашли полезным команды, которые постоянно работают с креативом, либо же креаторы, которые отдают свои работы на ревью клиентам. Платформа заменяет сразу ряд инструментов (например, Telegram, Gmail, Slack, Dropbox), помогает систематизировать обсуждение правок и тем самым экономит время специалистов.

Основатели украинского стартапа Pibox Иван и Павел Талайчук

В Pibox уже работают Universal Music, Sony Music, Epidemic Sound, National Gallery of Art (Washington). А преподаватели Мичиганского технологического университета с помощью Pibox коммуницируют и дают фидбэк своим студентам.

Отмечается, что привлеченные инвестиции Pibox направит на расширение команды и развитие продукта, в том числе его мобильной версии. Проект также добавит инструменты аналитики для команд, что позволит отслеживать показатели продуктивности. В будущем Pibox предполагает интеграцию в другие популярные сервисы, например медиаредакторы.

“За нашим развитием уже давно следил менеджмент Techstars, мы активно росли и самостоятельно смогли привлечь больших клиентов, таких как Epidemic Sound и Universal Music. По словам пользователей, мы заменяем в их рабочих процессах до пяти разных программ и экономим несколько сотен часов в год для каждого сотрудника. Мы сами из креативной сферы, и у нас есть еще множество идей, как оптимизировать творческий процесс, и сделать это можно намного быстрее с поддержкой мировых инвесторов”, — комментирует Иван Талайчук, сооснователь Pibox.

Кроме финансовой поддержки в рамках акселерации в Techstars Toronto, Pibox получит и сопровождение от менторов из Google, Amazon, Sony, Peloton.

"Techstars Toronto стал мировым центром творчества. Именно в идее программного обеспечения для совместной работы креаторов из музыкальной, видео- и аудиоиндустрий мы увидели большой потенциал для инвестиций. Работа с Pibox и их командой в Украине — это фантастический способ для масштабирования на рынок Северной Америки и объединения креаторов со всего мира", — отметил Сунил Шарма, управляющий директор Techstars Toronto.

Demo-day программы запланирован на 11 января 2022 года.

СПРАВКА:

Pibox — all-in-one сервис для совместной работы команд с медиафайлами. Проект создан в 2017 году в Украине братьями Иваном и Павлом Талайчук. Среди текущих клиентов Pibox крупные креативные и музыкальные компании, такие как Universal, Epidemic Sound, Sony и образовательные Michigan Technological University, National Gallery of Art.