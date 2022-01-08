В американские стартапы в 2021 году инвестировали рекордную сумму денег

В 2021 году частные американские стартапы привлекли рекордные $329,8 млрд инвестиций, что почти в два раза превышает результат 2020 года, когда венчурные финансисты инвестировали в эту сферу $166,6 млрд.

Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой PitchBook, в 2021-м инвесторы вложили в стартапы примерно в четыре раза больше, чем за пять лет до этого.

По информации издания, более половины от общей суммы в прошлом году получили в результате раундов финансирования на сумму свыше $100 млн.

В FT отмечают, что эта тенденция свидетельствует о том, что инвесторы готовы вкладывать большие суммы в относительно молодые компании.

При этом, в издании подчеркивают, что инвесторы вложили крупные суммы за доли в перспективных стартапах, занимающихся разработкой программного обеспечения, несмотря на их небольшие доходы.

Эксперты считают, что это вызвано высоким спросом на программное обеспечение для бизнеса, поставщиков в сфере электронной коммерции и других выигравших от пандемии компаний.

В частности, в ноябре инвесторы оценили в $1 млрд двухлетний стартап Stytch, разрабатывающий софт для аутентификации, несмотря на то, что его годовой доход был менее $1 млн.

Кроме этого, большим спросом у инвесторов пользовались стартапы, связанные с криптовалютами.

Так, торговая площадка для взаимозаменяемых токенов OpenSea привлекла финансирование в размере $300 млн, а оценка компании выросла с $1,5 млрд до $13,3 млрд.

По данным PitchBook, в 2021 году частные стартапы по всему миру привлекли в общей сложности 671 млрд долларов, что более чем на 90% больше, чем в 2020 году.

Напомним, в 2022 году в Украине будут созданы Фонд фондов для финансирования стартапов и фонд, который будет оплачивать половину обучения будущих специалистов по IT.

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в Украине получают IT-специалисты. Но хотя запросы рынка на квалифицированных IT-специалистов высокие, нынешняя украинская система образования не в состоянии их много и качественно обучать.

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