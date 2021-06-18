Потребрынки 1 час назад

Украинский бизнес призывает возобновить режим свободной торговли с Беларусью

В случае отсутствия быстрой реакции со стороны украинского правительства белорусский рынок может быть потерян на долгие годы

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Европейская Бизнес Ассоциация обращается к Межведомственной комиссии по международной торговле Украины с призывом восстановить режим свободной торговли с Беларусью.

Об этом сообщается в пресс-релизе ЕБА.

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Указано, что в июне 2021 года Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. К примеру, речь идет о продуктах питания и бытовых товарах, сельхозтехнику и прочие.

В частности, решение было вызвано тем, что Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела специальную пошлину в отношении импорта в Украину колесной техники из Беларуси.

Как отмечается, лицензированию подлежит каждая партия товара. Плата за лицензию зависит от вида продукции, она не значительная, но, по информации бизнеса, сложность заключается в том, что ее невозможно получить, ведь белорусская сторона пока их просто не выдает.

Как подчеркнули в ЕБА, данный вопрос является чрезвычайно актуальным для ряда украинских компаний, которые уже пострадали от введения новых торговых ограничений и понесли убытки на миллионы долларов.

"Это не только потеря экспортной выручки для Украины, а и потеря рынков сбыта, которые завоевывались и содержались долгие годы. Так, например, в 2020 году экспорт Украины в Беларусь составлял $1,3 млрд", — говорится в сообщении.

Фактически, эта ситуация поставила в сложное положение многих производителей продукции, ведь немалое количество бизнеса сотрудничало со страной-соседом.

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"Так, если ситуация не будет исправлена, то некоторые украинские компании будут вынужден частично закрывать производство, сокращать рабочие места и тому подобное. В случае отсутствия быстрой реакции со стороны украинского правительства белорусский рынок может быть потерян на долгие годы", — предупредили предприниматели.

При этом они добавили, что убытки для обеих стран возможно уменьшить, если обе стороны пересмотрят свои решения, которые грубо нарушают режим свободной торговли.

В связи с этим Европейская Бизнес Ассоциация обращается к Межведомственной комиссии по международной торговле Украины с призывом сделать максимум усилий, чтобы восстановить режим свободной торговли.

Ранее сообщалось, что после введения санкций против Беларуси Европейским союзом под санкции могут попасть их украинские контрагенты.

Вскоре Европейский парламент призвал Совет Евросоюза ввести новые санкции против Беларуси. В частности, они предусматривают отключение Беларуси от SWIFT, а также запрет на участие в Олимпийских играх в Токио.

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