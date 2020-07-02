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ГМК 60 минут назад

Украинский ГМК в первом полугодии сократил выплавку стали на 7,6% — Укрметаллургпром

В то же время производство увеличилось на 9%

Фото: mr.org.ua Фото: mr.org.ua
Фото: mr.org.ua

Металлургические предприятия Украины в первом полугодии 2020 года сократили выплавку стали на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,10 млн тонн. Об этом сообщили в "Укрметаллургпром".

Так, украинские металлурги в июне этого года выплавили только 1,8 млн тонн стали. В то же время по сравнению с маем производство увеличилось на 10%, а с июнем 2019 года − на 9%.

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Выпуск проката в январе-июне уменьшился на 4,7%, до 9,02 млн тонн, а производство чугуна сократилось на 2,6%, до 9,98 млн тонн.

Напомним, что за 2019 год предприятия украинского ГМК сократил производство стали на 1,2% по сравнению с 2018 годом — до 20,85 млн тонн. Выпуск чугуна снизился на 2%, до 20,6 млн тонн, а проката — на 0,9%, до 18,2 млн тонн.

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Кроме того, еще в конце мая Украина опустилась в мировом рейтинге производителей стали — с 11 на 13 позицию среди 62 стран-производителей стали.

Также ранее сообщалось, что ассоциация ломозаготовителей "УАВтормет" и объединение предприятий "Укрметаллургпром" призвали Верховную Раду принять закон №2426 "О детенизации рынка металлургического сырья" во втором чтении, что, по их утверждению, позволит обелить рынок лома объемом 20 млрд грн.

Если парламентарии поддержат этот законопроект, то он поспособствует не только преодолению коррупционной составляющей на рынке металлолома, но и будет содействовать стабилизации промышленного производства в Украине, считают организации.

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