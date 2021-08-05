IT и Телеком 20 минут назад

Украинский стартап по созданию "виртуального риелтора" получил в Польше грант в $310 тысяч

.Сейчас VRpartments набирает бета-тестеров своего продукта

Фото: сайт VRpartments Фото: сайт VRpartments
Фото: сайт VRpartments

Украинский проект VRpartments, работающий над созданием "виртуального риелтора" в телефоне, получил грант в размере 1,195 млн злотых (примерно 310 тысяч долларов) от польского инкубатора Unicorn Hub.

Как сообщает AIN.ua, команда проекта получила средства в рамках программы развития стартапов в Восточной Польши. Они пойдут на развитие технологии, а также на маркетинг и продажи в Польше и США.

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Отмечается, что создатели VRpartments прошли обучение в инкубаторе Unicorn Hub, который является частью программы "Стартовые платформы для новых идей", и после этого получил equity free-финансирование (то есть, получил деньги без обязательства обменять их на долю в проекте).

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С помощью приложения, создаваемого VRpartments, пользователь сможет сначала выбрать квартиру, а затем осмотреть ее и прогуляться по ней в виртуальной реальности. Также можно будет виртуально обустроить квартиру. Для этого, кроме приложения на смартфоне, пользователю понадобятся картонные VR-очки.

По словам сооснователя стартапа Лизы Хлопковой, команда сейчас находится на последних этапах подготовки к релизу. Сейчас VRpartments набирает бета-тестеров своего продукта.

Руководителем проекта является Дмитрий Хлопков, основавший свой первый стартап в 18 лет, техническим директором — Тарас Гопко, у которого есть опыт запуска IT-продуктов на рынке Польши, а ведущим архитектором и дизайнером — Игорь Яворский.

Напомним также, что ранее Delo.ua рассказывало о пяти инновационных украинских производствах из разных отраслей.

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