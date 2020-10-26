"Укрзализныця" готовит харьковские больницы к приему зараженных коронавирусом

АО "Укрзализныця" проводит активную подготовку харьковских клинических больниц на железнодорожном транспорте к приему больных СOVID-19.

Как сообщает пресс-служба ЖД-предприятия, в настоящее время перепрофилируются отделения больниц, палаты оснащаются аппаратами искусственной вентиляции легких, а также производится активное сотрудничество с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), рядом благотворительных фондов, властью.

"Харьковская больница №1 активно готовится к приему больных коронавирусной инфекцией. Сейчас мы в оперативном режиме перепрофилируем больницу, потому что наш медучреждение специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях. Больница "зонируется", чтобы пациенты не пересекались между собой. Также завершаем подготовку по отделению зон на трех этажах, где сейчас есть возможность кислородной поддержки больных. Другие зоны — на очереди к подготовке", — рассказал генеральный директор Харьковской клинической больницы на железнодорожном транспорте №1 Виктор Лещенко.

Сейчас в двух больницах сформированы медицинские бригады для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. К этим группам для оказания психологической помощи пациентам вошли и психотерапевты.

В УЗ отметили, что харьковские клинические больницы являются вспомогательными по вопросам противодействия пандемии COVID-19 и являются опорными медицинскими учреждениями.

Напомним, по состоянию на 09:00 26 октября в Украине зарегистрировано 348 924 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 6 464 летальных, а 142 537 пациентов выздоровели.