Счетная палата начала отслеживать расходы на борьбу с COVID-19

Сотрудники Счетной палаты уже начали отслеживать расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, на сегодняшний день из государственного и местных бюджетов на борьбу с пандемией COVID-19 идут миллиарды гривень.

"Вопросы, связанные с COVID-19, будут предметом тщательного изучения со стороны Счетной палаты. Но, чтобы не терять время, наши специалисты уже делают все, чтобы идентифицировать возможные риски, в том числе, и неэффективного использования средств. Поэтому была систематизирована и визуализирована информация, которая позволяет каждому увидеть, как расходуются средства на борьбу за пандемией", — сообщил Пацкан.

С соответствующей информацией можно ознакомиться по ссылке, размещенной на сайте Счетной палаты. Там содержатся оперативные данные о расходах, направленные распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов на борьбу с острой респираторной болезнью COVID-19.

К настоящему времени доступны данные о расходах, начиная с марта месяца.

"Специалисты Счетной палаты выбирают, систематизируют и оперативно обновляют информацию о расходах. Поэтому ежедневно в свободном доступе каждый может увидеть общую сумму расходов на преодоление пандемии, общее количество операций, а также какие области больше всего закупают необходимые средства, какие — отстают и многое другое", — отметил Пацкан.

Данные основываются на информации о платежных сделках, проведенных Государственной казначейской службой Украины на едином казначейском счете. С помощью машинных алгоритмов ежедневно выбираются платежные транзакции по данным реквизита "Назначение платежа", в которых идентифицировано направление средств на борьбу с COVID-19.

В наборе данных могут быть не учтены платежные транзакции, по данным вышеуказанного реквизита, которые нельзя идентифицировать как направление средств на борьбу с коронавируса.

Информация получена из открытых источников в соответствии с Законом Украины "Об открытости использования публичных средств", других нормативно-правовых актов, регламентирующих функционирование единого web-портала использования публичных средств.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и принял проект постановления о перераспределении расходов Госбюджета, которым предусматривается выделение почти 253 млн грн на увеличение мощностей лабораторий по диагностике коронавирусной инфекции COVID-19.