В Украине за сутки зафиксировано почти 5,5 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на 09:00 26 октября в Украине зарегистрировано 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из которых 6 464 летальные, а 142 537 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 5 426 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели за это время 1 029 пациентов. Как сообщили в

С начала пандемии в Украине проведено 3 0 53 927 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 9 401 случай;

Волынская область — 12 403 случая;

Днепропетровская область — 13 144 случая;

Донецкая область — 8 701 случай;

Житомирская область — 12 533 ​​случая;

Закарпатская область — 13 144 случая;

Запорожская область — 8 132 случая;

Ивано-Франковская область — 18 590 случаев;

Кировоградская область — 2 114 случаев;

Город Киев — 34 362 случая;

Киевская область — 14 845 случаев;

Львовская область — 27 608 случаев;

Луганская область — 3 233 случая;

Николаевская область — 7 069 случаев;

Одесская область — 22 179 случаев;

Полтавская область — 8 056 случаев;

Ровенская область — 17 730 случаев;

Сумская область — 10 605 случаев;

Тернопольская область — 19 261 случай;

Харьковская область — 33 250 случаев;

Херсонская область — 3 236 случаев;

Хмельницкая область — 13 482 случая;

Черновицкая область — 19 728 случаев;

Черкасская область — 8 147 случаев;

Черниговская область — 7 971 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 26 октября по Центра поступило 5162 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 420 441 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, состоянию на 9:00 воскресенья, 25 октября, в Украине было 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 391 летальный, 141 508 пациентов выздоровели.