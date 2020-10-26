В Украине за сутки зафиксировано почти 5,5 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на 09:00 26 октября в Украине зарегистрировано 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из которых 6 464 летальные, а 142 537 пациентов выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 5 426 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели за это время 1 029 пациентов. Как сообщили в
С начала пандемии в Украине проведено 3 0 53 927 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 9 401 случай;
Волынская область — 12 403 случая;
Днепропетровская область — 13 144 случая;
Донецкая область — 8 701 случай;
Житомирская область — 12 533 случая;
Закарпатская область — 13 144 случая;
Запорожская область — 8 132 случая;
Ивано-Франковская область — 18 590 случаев;
Кировоградская область — 2 114 случаев;
Город Киев — 34 362 случая;
Киевская область — 14 845 случаев;
Львовская область — 27 608 случаев;
Луганская область — 3 233 случая;
Николаевская область — 7 069 случаев;
Одесская область — 22 179 случаев;
Полтавская область — 8 056 случаев;
Ровенская область — 17 730 случаев;
Сумская область — 10 605 случаев;
Тернопольская область — 19 261 случай;
Харьковская область — 33 250 случаев;
Херсонская область — 3 236 случаев;
Хмельницкая область — 13 482 случая;
Черновицкая область — 19 728 случаев;
Черкасская область — 8 147 случаев;
Черниговская область — 7 971 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 26 октября по Центра поступило 5162 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 420 441 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, состоянию на 9:00 воскресенья, 25 октября, в Украине было 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 391 летальный, 141 508 пациентов выздоровели.