"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных поездов ко Дню Конституции

На ближайшие выходные компания "Укрзализныця" запланировала 5 дополнительных региональных рейсов.

Также эти рейсы будут осуществляться накануне и после Дня Конституции, сообщает пресс-служба УЗ.

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По данным компании, в период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня дополнительно будут курсировать региональные поезда:

- №864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов — Киев-Волынский;

- №884/883 Фастов — Зерново — Киев-Волынский;

- №888/887 Киев-Волынский — Ворожба — Фастов;

- №896/895 Киев-Волынский — Конотоп, Шостка — Киев-Волынский;

- №880/882 Киев-Волынский — Славутич — Фастов.

Указано, что на эти поезда будет продаваться только половина мест. В случае спроса, компания планирует назначать новые поезда в разрешенных направлениях.

Как известно, железнодорожное сообщение в Украине начали возобновлять с 1 июня. Сначала УЗ запустила более 20 рейсов, но постепенно увеличивает их количество.

Ранее "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 4 поездов дальнего следования, которые выйдут на свои маршруты уже с 19 июня.

Кроме того, железнодорожное предприятие возобновило движение поездов в Винницкой области, в частности, ежедневно будет курсировать поезд Сумы — Винница.

Также с 12 июня из Киева начал курсирование поезд в направлении Шостки.

Напомним, с утра понедельника, 1 июня, "Укрзализныця" возобновила пассажирские перевозки между областями. Поезда прекратили курсирование 17 марта 2020 года.