Без "зайцев", но с туалетами: Что происходит на ж/д вокзале Киева после карантина (ФОТО)

К началу открытия ж/д сообщения в Украине в Киеве отремонтировали Пригородный вокзал.

Об этом бодро отрапортовали в "Укрзализныце".

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По словам перевозчика здесь заменили накрытие платформ, отремонтировали здание вокзала, оборудовали 2 туалета для людей с инвалидностью и установили турникеты, тем самым предотвратив попадание на платформы безбилетных пассажиров.

Delo.ua отправились проинспектировать уровень выполненных работ, а также осмотрели общее состояние трех вокзалов — Пригородного, Центрального и Южного после карантина.

Работы по наведению порядка на Пригородном вокзале начали еще летом 2019 года. Тогда в "Укрзализныце" наметили на 2020 год и реконструкцию Вокзальной площади, как это было сделано во Львове. Однако разговоры о капитальной реконструкции территории возле вокзального комплекса "Киев-Пассажирский" поутихли и у перевозчика в начале июня 2020 года решили похвастаться изменениями на Пригородном вокзале, сооруженном в 1954- 1955 годах (тогда же построили и подземные переходы к ж/д платформам — Delo.ua).

Изначально здание вокзала было облицовано керамической плиткой — точно такую же имеют все дома на Крещатике.

Теперь здание Пригородного вокзала выглядит странновато — половина фасада, принадлежащая метрополитену выкрашена в светло-розовый цвет, а сам терминал окрашен в бежевый цвет. То ли с городом не договорились, то ли книг по архитектуре не читали.

Пригородный вокзал теперь окрашен в разные цвета. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Но визуально здание стало намного аккуратнее. Вестибюль изменений не потерпел, разве все отмыто до блеска. Указатель расписания пригородных поездов пока еще пуст.

Указатель движения пригородных электричек пока не работает. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Оценить 2 туалета для лиц с инвалидностью не удалось — на вокзале работали лишь кассы. А вот новые навесы над платформами станции заметно лучше старых. они более широкие, напоминают крытые платформы в европейских столицах.

Но они окрашены в серый цвет, которые не соответствуют единому стилю комплекса "Киев-Пассажирский". Напомним, переходы, навесы над платформами и указатели здесь выполнены в синих, желтых и белых цветах.

Новые навесы серого цвета напоминают крытые вокзалы. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Здесь установили киоски для 5 новых касс, а также повсюду установлены турникеты, так что "зайцам" проехаться в пригороды столицы теперь не получится.

Проблему безбилетного проезда на Пригородном вокзале решили просто — установили турникеты. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Также на платформах появились новые лавки, урны, а также новое энергосберегающее освещение. Людей здесь совсем немного, но ремонтом довольны все.

"Ну, для меня главное, что чисто и, что не будут больше пролазить в вагоны безбилетные алкоголики и наркоманы, а значит будет более-мене безопасный проезд", — рассказала Delo.ua Наталья, жительница Неданчичей .

А вот на саму Вокзальную площадь вернулись прежние, докарантинные времена! Если киоски здесь зачистили, то представителей всевозможных благотворительных фондов и лиц предлагающих сдать квартиру снова хоть отбавляй.

Вокзальная площадь вновь стала многолюдной после карантина. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Вернулись и таксисты, которым из-за установленных делиниаторов, теперь приходится оставлять свои машины подальше от вокзала. Цены как и прежде высокие. За проезд от вокзала до станции метро "Васильковская" берут до 300 гривен.

"Показывают же по телевизору, что мы тут много берем, так от нас все убегают. Но мы же не большая компания, а частники, сами устанавливаем цены", — жалуется таксист Владимир.

Не изменилось и состояние ограды по улице Симона Петлюры с красивым литьем (возведенной в послевоенные годы - Delo.ua). За ней годами никто не ухаживает, некоторые ее части разваливаются, а бездомные и даже некоторые пассажары не прочь здесь распивать спиртное и справлять нужду. Как и раньше, здесь очень много пакетов с мусором. Видимо, ограда не находится на балансе "Укрзализныци".

Монументальное ограждение возле вокзального комплекса "Киев-Пассажирский" покосилось и в ужасном состоянии. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

В обеденное время людей на площади не так уж много, но постоянно бродят бездомные и пьяницы. Они то устраивают разборки между собой, то спят на газоне уПригородного вокзала. Одного "отдыхающего" полицейские попросили встать и уйти, после нескольких минут пререканий он все же покинул газон, оставив после кучу окурков.

"Отдыхающих" бездомных патрули просят покинуть территорию. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Переходы от Центрального терминала к Южному также ожили. Здесь идет бойкая торговля, но очень чисто. Все моется очень тщательно, пыли нет вообще.

Но такое ощущение длится недолго. Прийдя на Южный терминал сначала кажется, что все чистенько и опрятно. Но! Сквер возле церкви Георгия Победоносца, который во время нашего мартовского рейда был очищен от бездомных , опять облюбовали ромы, алкоголики и прочие. Некоторые "нежатся" на лавках, обставившись многочисленными пакетами и сумками, некоторые — облюбовали паперть.

Cквер у Южного терминала облюбован бездомными. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Здесь же достаточно много мусора вокруг урн. Но что удивительно, подземный переход под сквером до сих пор в идеальном состоянии.

После ремонта подземный переход под сквером возле церкви Георгия Победоносца не изменился. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Отдельно стоит отметить состояние перехода от Вокзальной площади к Скоростному трамваю. Здесь как годами ничего не менялось, так и не меняется. Внутри много торговли, грязно, большие немытые люстры покрыты толстыми слоями пыли. А вход со стороны трамвая вообще завален обломками МАФа и мусором.

Возле перехода от скоростного трамвая к Вокзальной площади грязно и много мусора. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Увы, но несмотря на многочисленные усилия властей: увеличение патрулей, демонтаж киосков и будок состояние Вокзальной площади и прилегающей территории далеко от идеала.

Напомним, с утра понедельника, 1 июня, "Укрзализныця" возобновила пассажирские перевозки между областями. Поезда прекратили курсирование 17 марта 2020 года.