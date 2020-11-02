"Укрзализныця" снова закрыла продажу билетов с нескольких ЖД-станций

Укрзализныця с 00:01 2 ноября временно прекратила продажу билетов из железнодорожных станций: "Береговое", "Волосянка-Закарпатская", "Великий Березный", "Кострино", "Перечин", "Ставное", "Ужгород" (все — Закарпатская область), "Пологи" (Запорожская область), "Сарата", "Кулевча" (все — Одесская область), "Славута-1" и "Шепетовка" (все — Хмельницкая область).

Как сообщает пресс-служба ЖД-предприятия, продажа билетов приостановлена по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, прекращена продажа проездных документов на следующие поезда:

Станции "Береговое", "Волосянка-Закарпатская", "Великий Березный", "Кострино", "Перечин", "Ставное":

– № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).

Станция "Ужгород":

– № 17/18 Харьков — Ужгород;

– № 81/82 Киев — Ужгород;

– № 107/108 Одесса — Ужгород;

– № 29/30 Киев — Ужгород;

– № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

– № 3/4 Запорожье — Ужгород;

– № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).

Станция "Пологи":

– № 10/9 Мариуполь — Киев;

– № 84/83 Мариуполь — Киев;

– № 116/115 Киев — Бердянск.

Станции "Сарата", "Кулевча":

– № 145/146 Киев — Измаил.

Станция "Славута-1":

– № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

– № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

– № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

– № 98/97 Ковель — Киев.

Станция "Шепетовка":

– № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

– № 98/97 Ковель — Киев;

– № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

– № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

– № 91/92 Львов — Киев;

– № 217/218 Киев — Рахов.

До урегулирования ситуации эти поезда будут следовать через станции "Береговое", "Волосянка-Закарпатская", "Великий Березный", "Кострино", "Перечин", "Пологи", "Сарата", "Кулевча", "Славута-1", "Шепетовка", "Ставное" без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

Кроме этого, в связи с ситуацией изменены маршруты следования поездов:

– № 17/18 Мукачево — Харьков — Ужгород (вместо Ужгород — Харьков — Ужгород);

– № 29/30 Мукачево — Харьков — Ужгород (вместо Ужгород — Киев — Ужгород);

– № 45/46 Батево (пассажирская) — Лисичанск — Ужгород (вместо Ужгород — Лисичанск — Ужгород);

– № 3/4 Мукачево — Запорожье — Ужгород (вместо Ужгород — Запорожье — Ужгород);

– № 81/82 Чоп (пассажирская) — Киев — Ужгород (вместо Ужгород — Киев — Ужгород);

– № 107/108 Чоп (пассажирская) — Одесса — Ужгород (вместо Ужгород — Одесса — Ужгород).

Напомним, ранее, с 19 октября "Укрзализніця" закрыла продажу билетов с железнодорожных станций "Ивано-Франковск", "Дубно" (Ровенская область), "Здолбунов" (Ровенская область), "Тернополь", "Хмельницкий", "Славута-1" (Хмельницкая область), "Волочиск" (Хмельницкая область), "Дунаевцы" (Хмельницкая область), "имени Тараса Шевченко" (город Смела, Черкасская область).