"Укрзализныця" возобновляет движение поездов с двух ЖД-станций

С 00:01 16 ноября 2020 года будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций "Белая Криница" и "Салават".

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, продажа билетов будет открыта по следующим направлениям:

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№ 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанск;

№ 49/50 Киев — Трускавец;

№ 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель — Киев;

№ 102/101 Киев — Херсон;

№ 251/251 Харьков — Николаев.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 00:01 2 ноября временно прекратила продажу билетов из железнодорожных станций: "Береговое", "Волосянка-Закарпатская", "Великий Березный", "Кострино", "Перечин", "Ставное", "Ужгород" (все — Закарпатская область), "Пологи" (Запорожская область), "Сарата", "Кулевча" (все — Одесская область), "Славута-1" и "Шепетовка" (все — Хмельницкая область).

Напомним, ранее, с 19 октября "Укрзализніця" закрыла продажу билетов с железнодорожных станций "Ивано-Франковск", "Дубно" (Ровенская область), "Здолбунов" (Ровенская область), "Тернополь", "Хмельницкий", "Славута-1" (Хмельницкая область), "Волочиск" (Хмельницкая область), "Дунаевцы" (Хмельницкая область), "имени Тараса Шевченко" (город Смела, Черкасская область).