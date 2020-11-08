"Укрзализныця" возобновляет посадку пассажиров в "красном" Ужгороде

"Укрзализныця" с полуночи понедельника, 9 ноября, возобновляет посадку пассажиров в Ужгороде (Закарпатская область), находящегося в "красной" зоне карантина по коронавирусу.
Такое решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба УЗ.
Так, с 9 ноября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка.
В частности, на такие поезда:
№3/4 Запорожье — Ужгород;
№10/9 Мариуполь — Киев;
№17/18 Харьков — Ужгород;
№29/30 Киев — Ужгород;
№43/44 Ивано-Франковск — Киев;
№45/46 Ужгород — Лисичанск;
№81/82 Киев — Ужгород;
№84/83 Мариуполь — Киев;
№88/87 Ковель — Новоалексеевка;
№91/92 Львов — Киев;
№98/97 Ковель — Киев;
№107/108 Одесса — Ужгород;
№116/115 Киев — Бердянск;
№145/146 Киев — Измаил;
№217/218 Киев — Рахов;
№601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).
Кроме того, с полуночи понедельника будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд №102/101 Киев — Херсон.
"До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну разделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".
При этом Ужгород сейчас находится в "красной" зоне карантина по коронавирусу.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине подтвердили 9 397 новых случаев заражения коронавирусом.