"Укрзализныця" возобновляет посадку пассажиров в "красном" Ужгороде

"Укрзализныця" с полуночи понедельника, 9 ноября, возобновляет посадку пассажиров в Ужгороде (Закарпатская область), находящегося в "красной" зоне карантина по коронавирусу.

Такое решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба УЗ.

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Так, с 9 ноября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка.

В частности, на такие поезда:

№3/4 Запорожье — Ужгород;

№10/9 Мариуполь — Киев;

№17/18 Харьков — Ужгород;

№29/30 Киев — Ужгород;

№43/44 Ивано-Франковск — Киев;

№45/46 Ужгород — Лисичанск;

№81/82 Киев — Ужгород;

№84/83 Мариуполь — Киев;

№88/87 Ковель — Новоалексеевка;

№91/92 Львов — Киев;

№98/97 Ковель — Киев;

№107/108 Одесса — Ужгород;

№116/115 Киев — Бердянск;

№145/146 Киев — Измаил;

№217/218 Киев — Рахов;

№601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).

Кроме того, с полуночи понедельника будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд №102/101 Киев — Херсон.

"До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию ​​без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну разделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".

При этом Ужгород сейчас находится в "красной" зоне карантина по коронавирусу.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине подтвердили 9 397 новых случаев заражения коронавирусом.