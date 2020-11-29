В 2020 году каждая девятая платежная операция в Украине осуществлялась с помощью гаджетов

В январе-сентябре 2020 года в Украине каждая девятая операция в РОS-терминалах осуществлялась с помощью смартфонов и других гаджетов.

Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан, сообщает пресс-служба НБУ.

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"Смартфоны вошли в нашу жизнь и изменили ее навсегда — в 2020 году в Украине каждая девятая операция в РОS-терминалах осуществлялась с помощью смартфонов и других гаджетов. В этом году за три квартала таким образом было потрачено почти 70 млрд грн", — говорится в сообщении.

Также в 2020 году каждая третья безналичная операция по платежной карте осуществлялась в интернете. Это — более 455 млрд грн (за январь-сентябрь этого года).

По мнению заместителя председателя Национального банка, препятствием активному развитию остается устаревшее законодательство. Именно поэтому НБУ передал в Верховную Раду законопроект о платежных услугах, зарегистрированный под №4364.

В регуляторе рассчитывают, что документ создаст предпосылки для кардинальных изменений платежного ландшафта в Украине.

"Банки должны будут открыть свои API для других поставщиков платежных услуг. Иными словами, предоставить возможность подключаться к интерфейсам банковских сервисов, обмениваться с ними данными по каждому участнику рынка, который предоставляет платежные услуги и имеет на это разрешение регулятора", — отмечают в Нацбанке.

В НБУ считают, что, кроме открытого банкинга, этот законопроект принесет платежному рынку и другие возможности и перспективы для развития: расширится перечень платежных услуг, появятся новые типы участников рынка, например, поставщика услуг по предоставлению сведений со счетов.

Более того, новые участники рынка смогут выбрать одну платежную услугу и сконцентрироваться на разработке крутых сервисов именно для нее. Также существенно пересмотрена роль небанковских поставщиков платежных услуг на платежном рынке.

"Благодаря будущим изменениям рынок трансформируется и участия в платежных системах от поставщиков платежных услуг не потребуется. У небанковских поставщиков платежных услуг появится возможность открывать платежные счета", — подчеркнули в регуляторе.

Ключевым же преимуществом нового регулирования платежного рынка называют то, что финтех-компании смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество с банками и получить больше возможностей для развития бизнеса.

Ранее Национальный банк Украины усовершенствовал ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний.