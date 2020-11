НБУ выпустил новую сувенирную банкноту, посвященную первому космонавту Украины Каденюку

Национальный банк выпустил новую сувенирную неплатежную банкноту, посвященную Герою Украины, первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Указано, что "Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины" — это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном.

Сувенирная банкнота состоит из таких элементов:

- основное изображение лицевой стороны сувенирной банкноты — портрет Леонида Каденюка, над которым надпись — ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ УКРАИНЫ;

- логотип Государственного космического агентства Украины (справа) под портретом надписи: LEONID KADENIUK / 1951 ЛЕОНИД 2018 / КАДЕНЮК;

- слева от надписей — элемент SPARK в виде земного шара, имеет кинетический эффект;

- внизу слева на фоне молекулярной структуры — стилизованное изображение растения;

- малый Государственный Герб Украины, над которым надпись УКРАИНА и флаг Украины (под надписью КАДЕНЮК) под гербом — цифра 1 (то есть первый) и изображение космического корабля;

- внизу надписи: NAТIONAL BANK OF UKRAINE / НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ;

- в правом нижнем углу банкноты — элемент, выполненный оптически переменной краской (при изменении угла наклона банкноты цвет изображения меняется от золотистого до зеленого);

- вдоль нижнего края надпись ЛЕОНИД КАДЕНЮК, что повторяется 6 раз.

При этом основное изображение обратной стороны — космический корабль "Колумбия" на фоне планет солнечной системы. Над ним надписи THE FIRST ASTRONAUT OF UKRAINE, справа — цифра 1 и изображение космического корабля, а еще надписи: 1997 (под ракетой), 2020 (внизу). Внизу справа вертикально: серийный номер банкноты и надпись — НЕ платежного средства. Вдоль нижнего края также надпись ЛЕОНИД КАДЕНЮК, что повторяется 6 раз.

Известно, что над созданием дизайна сувенирной банкноты работали художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.

Также сувенирная банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в частности — оптически переменный элемент SPARK в виде земного шара (при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего).

Банкнота изготовлена ​​на бумаге с водяным знаком (изображение земного шара с материками). Причем в толщу бумаги введено:

- 1,5-миллиметровую защитную ленту параллельно меньшей стороне банкноты;

- защитные волокна, приобретают флуоресцентного свечения под действием ультрафиолетовых лучей.

По информации НБУ, банкноту отпечатано с помощью офсетного, интаглио, трафаретного и высокого способов печати с использованием защищенных красок.

Размеры сувенирной банкноты 80×170 мм, тираж — 50 000 штук (в частности, 40 000 — в сувенирной упаковке).

Приобрести сувенирную банкноту "Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины", которая не является платежным средством, можно будет в пунктах продажи Национального банка Украины (через онлайн заказ) и банков-дистрибьюторов.

Как известно, Леонид Каденюк 1997 года совершил полет на американском космическом шаттле "Колумбия" (миссия STS-87) в составе международного экипажа. Украинский космонавт-исследователь выполнил широкий спектр работ в рамках совместного украинско-американского эксперимента, задачей которого было исследование влияния микрогравитации на рост и развитие высших растений.

Напомним, 20 мая 2020 года Национальный банк Украины выпустил сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 грн образца 2019 года.