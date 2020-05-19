НБУ выпустит серебряную банкноту номиналом 1000 грн (ФОТО)

Национальный банк Украины 20 мая 2020 года выпускает сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 грн образца 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Сувенирная банкнота изготовлена ​​из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте — не менее 124,4 г, размеры: 133×66×1,35 мм, тираж — 300 штук. Элемент отделки банкноты — голограмма", — говорится в сообщении.

В частности на сувенирной банкноте изображены:

- портрет Владимира Вернадского (1863-1945) — всемирно известного ученого-естествоиспытателя, основоположника комплекса современных наук о Земле — геохимии и биогеохимии, мыслителя, философа, первого президента Украинской академии наук (лицевая сторона);

- здание Президиума Национальной академии наук Украины (обратная сторона).

В НБУ гарантируют высокое качество этой сувенирной банкноты из серебра, изготовленной на Банкнотно-монетном дворе Национального банка.

Указано, что реализация этой банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".

При этом о проведении аукционов регулятор обещает сообщить дополнительно.

"Не реализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции Национального банка Украины", — резюмировали в НБУ.

Напомним, 25 октября 2019 года Национальный банк Украины ввел в оборот банкноту номиналом 1000 грн.

Также сообщалось, что Нацбанк с 25 февраля 2020 года ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 200 грн.