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Валюта 1 час назад

НБУ выпустит серебряную банкноту номиналом 1000 грн (ФОТО)

Тираж этой сувенирной банкноты составит 300 штук

Сувенирная серебряная банкнота 1000 грн. Фото: НБУ Сувенирная серебряная банкнота 1000 грн. Фото: НБУ
Сувенирная серебряная банкнота 1000 грн. Фото: НБУ

Национальный банк Украины 20 мая 2020 года выпускает сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 грн образца 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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"Сувенирная банкнота изготовлена ​​из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте — не менее 124,4 г, размеры: 133×66×1,35 мм, тираж — 300 штук. Элемент отделки банкноты — голограмма", — говорится в сообщении.

В частности на сувенирной банкноте изображены:

- портрет Владимира Вернадского (1863-1945) — всемирно известного ученого-естествоиспытателя, основоположника комплекса современных наук о Земле — геохимии и биогеохимии, мыслителя, философа, первого президента Украинской академии наук (лицевая сторона);

- здание Президиума Национальной академии наук Украины (обратная сторона).

В НБУ гарантируют высокое качество этой сувенирной банкноты из серебра, изготовленной на Банкнотно-монетном дворе Национального банка.

Указано, что реализация этой банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".

При этом о проведении аукционов регулятор обещает сообщить дополнительно.

"Не реализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции Национального банка Украины", — резюмировали в НБУ.

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Напомним, 25 октября 2019 года Национальный банк Украины ввел в оборот банкноту номиналом 1000 грн.

Также сообщалось, что Нацбанк с 25 февраля 2020 года ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 200 грн.

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