Новая монета номиналом 10 грн появится в обращение в июне — НБУ

Новые монеты номиналом 10 гривень Национальный банк Украины введет в обращение с 3 июня 2020 года.

Они должны постепенно заменить соответствующие банкноты, сообщает в среду, 29 апреля, пресс-служба НБУ.

"Это — часть комплексного решения по оптимизации и обновлении банкнотно-монетного ряда гривни, которое продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 грн завершит этот процесс", — говорится в сообщении.

Как отмечается, новая оборотная монета номиналом 10 грн — небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес — 6,4 грамма. Она изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

"Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и группа) новая 10-гривневая монета существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 грн. Благодаря большему диаметру и гуту (третья сторона монеты) со специальным крупным рифлением гражданам будет легко отличить ее от оборотных монет других номиналов", — подчеркивают в НБУ.

На реверсе монеты номиналом 10 грн изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

Известно, что визуальные и тактильные элементы защиты монеты — это дизайн аверса и реверса, оформление гурта (соответствующий тип рифления) и мелкие элементы изображений, которые сложно воспроизвести в кустарных условиях.

"Во время автоматизированного перечисления монет на специальном оборудовании для их идентификации используются следующие технические характеристики: размер и вес, а также так называемая электромагнитная подпись — электронный сигнал, характерный для того или иного материала", — назвали элементы защиты новой монеты в НБУ.

Указано, что благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривни в конце концов сократится до оптимального размера — 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 грн) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн).

По данный Нацбанка, такое соотношение является не только удобным для осуществления расчетов и удовлетворяет потребности украинской экономики в наличных деньгах, но и соответствует практике ведущих центральных банков (Канады, Великобритании, Австралии, Дании, Венгрии, Чехии, Японии и других стран).

Как подсчитали в регуляторе, с учетом срока службы монет замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет позволит государству сэкономить около 1 млрд грн.

"Ведь продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот низких номиналов. Монеты обращаются около 20 — 25 лет. Зато банкноты номиналом 10 грн могут обращаться незначительный промежуток времени — в среднем один-два года. Поэтому банкноты нужно почти ежегодно печатать, обрабатывать и хранить. В то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств", — пояснили в НБУ.

Таким образом, с 3 июня 2020 года монеты номиналом 10 грн станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно будет свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках.

Отмечается, что на первом этапе Национальный банк планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями НБУ в регионах. Поэтому с 3 июня банки смогут получать обновленные денежные знаки в Нацбанке и выдавать их своим клиентам.

Также Национальный банк утверждает, что позаботился о максимальном удобстве обмена соответствующих банкнот на новые монеты — гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 грн в оборотные монеты этого номинала.

Предполагается, что они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и предыдущими банкнотами этого номинала. Постепенно — в результате естественного износа — 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.

Известно, что по состоянию на 1 апреля 2020 года в обращении находилось 179,3 млн банкнот номиналом 10 грн.

По состоянию на 1 апреля 2020 года в обращении находилось новых оборотных монет номиналами 1 грн — более 195 млн штук, 2 грн — почти 190 млн штук, 5 грн — более 7 млн штук. Со временем количество оборотных монет в обращении будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики, пообещали в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины с 25 февраля 2020 года ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 200 грн.