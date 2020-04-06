НБУ запускает онлайн-аукционы по продаже памятных монет

Национальный банк Украины (НБУ) начинает пилотный проект по проведению динамических аукционов по продаже памятных монет Украины.

Как сообщает пресс служба регулятора, этот проект будет тестироваться для удовлетворения спроса широкого круга клиентов (банков, объединений нумизматов, отдельных нумизматов, других юридических и физических лиц) и внедрения новых механизмов ценообразования на нумизматическую продукцию.

Суть пилота заключается в том, что на этапе выпуска нумизматической продукции в обращение Нацбанк будет проводить электронные аукционы по реализации именно новых выпусков.

Таким образом, участники будут иметь удаленный доступ к торгам, которые будут проходить на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ" после ввода монет в обращение.

По результатам проведенных торгов, НБУ будет формировать цену на свою продукцию и осуществлять ее распределение через другие каналы продаж (on-line, банки-дистрибьюторы и другие). Цена, которая сформируется в результате торгов, будет использоваться для дальнейшей реализации.

На аукционы будет выставляться часть от тиража нумизматической продукции (отдельными лотами, с разным количеством единиц продукции в лоте). Победители аукционов будут оплачивать лоты по безналу.

Забрать приобретенную продукцию они смогут в НБУ по предварительной записи, чтобы избежать возможных одновременных скоплений в помещениях банка.

Старт динамических аукционов по продаже памятных монет Украины должен начаться с памятной монеты "Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь" (серебро, нейзильбер).

В то же время, учитывая эпидемическую ситуацию из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19 и карантина, о каждом аукционе Национальный банк будет сообщать дополнительно.

Напомним, 25 октября 2019 года Национальный банк Украины ввел в оборот банкноту номиналом 1 тысяча грн.

А с 20 декабря 2019 года НБУ ввел в оборот монеты номиналом 5 грн.