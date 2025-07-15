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Еда, вещи и топливо: за полгода законтрактовали 87% годовой потребности ВСУ

военные
Фото: Генштаб ВСУ

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" в течение первой половины 2025 года обеспечило контрактирование 87% годовой потребности в товарах тылового обеспечения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что такой результат достигнут благодаря расширению конкуренции на торгах, системной работе с производителями и поставщиками, а также внедрению действенных антикоррупционных инструментов.

В пределах всей страны по направлению питания, включающей поставки пищевых продуктов, услуг кейтеринга, сухпаев и посуды, ГОТ фактически отгрузил уже более 46% от доказанной годовой потребности. Экономия на закупках составила более 2.5 млрд. грн.

По направлению вещевого обеспечения поставлено в Вооруженные силы Украины почти 53%. Сэкономлено более 1.7 млрд. грн.

В первом полугодии ГОТ впервые объявил торги на поставку адаптивной одежды, которая будет входить в так называемую «упаковку раненого». В течение года также планируется закупка других компонентов пакета – в частности, гигиенического набора. Эти пакеты предусмотрены для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях, стабилизационных пунктах и гражданских больницах. Сэкономленные в этой программе средства направляются на реализацию данной инициативы.

По результатам первого полугодия, по программе горюче-смазочных материалов ГОТ выполнил потребность более чем на 82%. В целом сэкономлено более 1.1 млрд. грн.

Напомним, в первом квартале 2025 года ГОТ наложил штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.

Автор:
Светлана Манько