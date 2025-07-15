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Їжа, речі та паливо: за пів року законтрактували 87% річної потреби ЗСУ

військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу"  упродовж першої половини 2025 року забезпечила контрактування 87% річної потреби в товарах тилового забезпечення. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що такого результату досягнуто завдяки розширенню конкуренції на торгах, системній роботі з виробниками та постачальниками, а також впровадженню дієвих антикорупційних інструментів.

У межах усієї країни за напрямом харчування, що включає постачання харчових продуктів, послуг кейтерингу, сухпаїв та посуду, ДОТ фактично відвантажив вже понад 46% від доведеної річної потреби. Економія на закупівлях склала понад 2.5 млрд грн.

За напрямом речового забезпечення поставлено до Збройних сил України майже 53%. Заощаджено понад 1.7 млрд грн.

У першому півріччі ДОТ уперше оголосив торги на постачання адаптивного одягу, що входитиме до так званого «пакунка пораненого». Упродовж року також плануються закупівлі інших компонентів пакунка – зокрема, гігієнічного набору. Ці пакунки передбачені для військовослужбовців, які проходять лікування у шпиталях, стабілізаційних пунктах та цивільних лікарнях. Зекономлені на цій програмі кошти спрямовуються на реалізацію  даної ініціативи.

За результатами першого півріччя, за програмою паливно-мастильних матеріалів ДОТ виконав потребу на понад 82%. Загалом зекономлено понад 1.1 млрд грн.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року ДОТ наклав штрафні санкції на низку постачальників харчових продуктів для ЗСУ. Загальна сума стягнень перевищила 6 мільйонів гривень.

Автор:
Світлана Манько