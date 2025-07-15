Закон не разрешает действовать: Киеврада отклонил петицию против шумных выхлопов авто

Киеврада отклонил петицию по запрету шумных выхлопов, объяснив, что у полиции нет законных оснований для наказания нарушителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ответ мэра Киева Виталия Кличко на петицию.

Без полномочий: Киеврада отклонил петицию

В Киевраде рассмотрели электронную петицию по ограничению шумных выхлопных систем в столице, но вынуждены были ее отклонить из-за отсутствия полномочий. В ответе отмечается, что Киевсовет еще в 2022 году принял решение о запрете движения транспорта с выхлопными системами без шумопоглотителей, в частности, так называемыми "прямотоками", во время действия военного положения.

Город также обращался в полицию с просьбой контролировать соблюдение этой нормы. Однако, по словам чиновников, у правоохранителей нет достаточных инструментов для привлечения к ответственности водителей из-за пробелов в законодательстве. В Киевсовете отметили, что исчерпали все возможные меры в пределах своих полномочий, и для реального влияния необходимы изменения на уровне Верховной Рады.

Также в мэрии отметили: за эксплуатацию авто с неисправной выхлопной системой или нарушение норм шума предусмотрена административная ответственность, но контролировать это должна полиция.

Что известно о петиции

Жители столицы обратились к Киевской городской власти с петицией по поводу ограничения громких выхлопных систем транспортных средств в пределах города. Инициаторы обращения отмечают, что из-за войны многих жителей, в частности дети, пожилые люди, внутренне перемещенные лица и военные, которые проходят реабилитацию, нуждаются в тишине и спокойной среде.

В петиции говорится, что все чаще по улицам Киева передвигаются авто и мотоциклы с чрезмерно громкими или измененными выхлопами, звуки которых могут напоминать взрывы или выстрелы, особенно ночью. Это, по словам авторов обращения, может оказывать негативное влияние на психоэмоциональное состояние людей и обострять симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Среди предложенных мер – установление четких нормативов допустимого уровня шума от выхлопной системы, контроль за техническим состоянием глушителей, введение штрафов за нарушение, а также временный запрет на эксплуатацию транспорта с громкими выхлопами.

Петиция набрала несколько голосов и была передана на рассмотрение Киевского городского совета.

Напомним, Киевские городские власти во второй раз отказались поддержать петицию с требованием сохранить Житний рынок. В КГГА заявили, что решение будут приниматься только после заключения Департамента охраны культурного наследия о статусе объекта.