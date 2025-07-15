Закон не дозволяє діяти: Київрада відхилила петицію проти шумних вихлопів авто

Київрада відхилила петицію щодо заборони шумних вихлопів, пояснивши, що поліція не має законних підстав для покарання порушників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на відповідь мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Без повноважень: Київрада відхилила петицію

У Київраді розглянули електронну петицію щодо обмеження шумних вихлопних систем у столиці, але змушені були її відхилити через відсутність повноважень. У відповіді зазначається, що Київрада ще у 2022 році ухвалила рішення про заборону руху транспорту з вихлопними системами без шумопоглиначів, зокрема так званими "прямострумами", під час дії воєнного стану.

Місто також зверталося до поліції з проханням контролювати дотримання цієї норми. Однак, за словами чиновників, правоохоронці не мають достатніх інструментів для притягнення до відповідальності водіїв через прогалини в законодавстві. У Київраді зазначили, що вичерпали всі можливі заходи в межах своїх повноважень, і для реального впливу потрібні зміни на рівні Верховної Ради.

Також у мерії наголосили: за експлуатацію авто з несправною вихлопною системою або порушення норм шуму передбачена адміністративна відповідальність, але контролювати це має поліція.

Що відомо про петицію

Мешканці столиці звернулися до Київської міської влади з петицією щодо обмеження гучних вихлопних систем транспортних засобів у межах міста. Ініціатори звернення наголошують, що через війну багато жителів, зокрема діти, люди похилого віку, внутрішньо переміщені особи та військові, які проходять реабілітацію, потребують тиші та спокійного середовища.

У петиції йдеться, що дедалі частіше вулицями Києва пересуваються авто та мотоцикли з надмірно гучними або зміненими вихлопами, звуки яких можуть нагадувати вибухи або постріли, особливо вночі. Це, за словами авторів звернення, може негативно впливати на психоемоційний стан людей і загострювати симптоми посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Серед запропонованих заходів — встановлення чітких нормативів допустимого рівня шуму від вихлопної системи, контроль за технічним станом глушників, запровадження штрафів за порушення, а також тимчасова заборона на експлуатацію транспорту з гучними вихлопами.

Петиція набрала певну кількість голосів і була передана на розгляд Київської міської ради.

Нагадаємо, Київська міська влада вдруге відмовилася підтримати петицію з вимогою зберегти Житній ринок. У КМДА заявили, що рішення ухвалюватимуть лише після висновку Департаменту охорони культурної спадщини щодо статусу об’єкта.