Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,44

--0,05

EUR

46,91

+0,26

Готівковий курс:

USD

41,46

41,40

EUR

47,16

46,95

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Охоронець в АТБ заробляє більше: петиція про підвищення зарплат військовим зібрала 25 тисяч голосів

військові ЗСУ
Українці вимагають удвічі збільшити зарплати військовим. / Генштаб ЗСУ

Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом підвищити заробітну плату військовослужбовцям зібрала 25 тисяч голосів, необхідних для офіційного розгляду.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на електронну петицію.

Зарплати військових повинні зрости 

Петиція була подана 11 березня і станом на 22 травня набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Автор петиції Федорченко Денис наголошує, що від часу останнього підвищення зарплат військовослужбовцям понад два роки тому — до рівня 20 тисяч гривень — подальше покращення матеріального забезпечення армії фактично припинилося.

Ідеться як про базові оклади, так і про бойові доплати, які залишаються на низькому рівні. При цьому, за словами ініціатора, доходи військових стали нижчими за зарплати працівників у цивільних галузях, зокрема, охоронців у роздрібній торгівлі. Усе це, на його думку, негативно впливає на мотивацію служити в армії та потребує негайної уваги з боку держави.

"Не піднімають ні бойові, ні основні зарплати, звичайний охоронець в АТБ отримує більше ніж військовий, і в кого буде стимул служити, якщо держава нехтує своїми людьми", - наголошує автор.

Відтак у петиції пропонується як мінімум удвічі підвищити рівень грошового забезпечення для військовослужбовців.

Грошове забезпечення військових

Мінімальна зарплата військовослужбовця:

Базове грошове забезпечення рекрута становить 20 130 грн, далі — залежно від звання, посади, вислуги тощо.

 "Бойові" доплати:

Залежно від умов служби військові можуть отримувати:

  • 100 000 грн — участь у бойових діях на передовій, окупованій території, вогневе ураження (артилеристи, ППО тощо).
  • 70 000 грн — додаткова виплата за 30 діб на передовій (накопичується).
  • 50 000 грн — виконання бойових завдань у штабах, органах управління поза зоною бойових дій.
  • 30 000 грн — завдання за бойовими наказами: логістика, розмінування, ППО об’єктів критичної інфраструктури.

 Виплати проводяться пропорційно до часу участі в бойових діях.

 Одноразова допомога за перший контракт (2025 рік):

  • Рядовий склад — 24 224 грн;
  • Сержанти та старшини — 27 252 грн;
  • Офіцери — 30 280 грн Допомога виплачується на основі рапорту після підписання контракту.

Нагадаємо, військовослужбовці ТЦК, які не мають бойового досвіду та не мають обмежень за станом здоров’я, будуть направлені для проходження служби у бойові частини.

Автор:
Ольга Опенько