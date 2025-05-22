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Охоронець в АТБ заробляє більше: петиція про підвищення зарплат військовим зібрала 25 тисяч голосів
Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом підвищити заробітну плату військовослужбовцям зібрала 25 тисяч голосів, необхідних для офіційного розгляду.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на електронну петицію.
Зарплати військових повинні зрости
Петиція була подана 11 березня і станом на 22 травня набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.
Автор петиції Федорченко Денис наголошує, що від часу останнього підвищення зарплат військовослужбовцям понад два роки тому — до рівня 20 тисяч гривень — подальше покращення матеріального забезпечення армії фактично припинилося.
Ідеться як про базові оклади, так і про бойові доплати, які залишаються на низькому рівні. При цьому, за словами ініціатора, доходи військових стали нижчими за зарплати працівників у цивільних галузях, зокрема, охоронців у роздрібній торгівлі. Усе це, на його думку, негативно впливає на мотивацію служити в армії та потребує негайної уваги з боку держави.
"Не піднімають ні бойові, ні основні зарплати, звичайний охоронець в АТБ отримує більше ніж військовий, і в кого буде стимул служити, якщо держава нехтує своїми людьми", - наголошує автор.
Відтак у петиції пропонується як мінімум удвічі підвищити рівень грошового забезпечення для військовослужбовців.
Грошове забезпечення військових
Мінімальна зарплата військовослужбовця:
Базове грошове забезпечення рекрута становить 20 130 грн, далі — залежно від звання, посади, вислуги тощо.
"Бойові" доплати:
Залежно від умов служби військові можуть отримувати:
- 100 000 грн — участь у бойових діях на передовій, окупованій території, вогневе ураження (артилеристи, ППО тощо).
- 70 000 грн — додаткова виплата за 30 діб на передовій (накопичується).
- 50 000 грн — виконання бойових завдань у штабах, органах управління поза зоною бойових дій.
- 30 000 грн — завдання за бойовими наказами: логістика, розмінування, ППО об’єктів критичної інфраструктури.
Виплати проводяться пропорційно до часу участі в бойових діях.
Одноразова допомога за перший контракт (2025 рік):
- Рядовий склад — 24 224 грн;
- Сержанти та старшини — 27 252 грн;
- Офіцери — 30 280 грн Допомога виплачується на основі рапорту після підписання контракту.
Нагадаємо, військовослужбовці ТЦК, які не мають бойового досвіду та не мають обмежень за станом здоров’я, будуть направлені для проходження служби у бойові частини.