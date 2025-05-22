Охоронець в АТБ заробляє більше: петиція про підвищення зарплат військовим зібрала 25 тисяч голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом підвищити заробітну плату військовослужбовцям зібрала 25 тисяч голосів, необхідних для офіційного розгляду.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на електронну петицію.

Зарплати військових повинні зрости

Петиція була подана 11 березня і станом на 22 травня набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Автор петиції Федорченко Денис наголошує, що від часу останнього підвищення зарплат військовослужбовцям понад два роки тому — до рівня 20 тисяч гривень — подальше покращення матеріального забезпечення армії фактично припинилося.

Ідеться як про базові оклади, так і про бойові доплати, які залишаються на низькому рівні. При цьому, за словами ініціатора, доходи військових стали нижчими за зарплати працівників у цивільних галузях, зокрема, охоронців у роздрібній торгівлі. Усе це, на його думку, негативно впливає на мотивацію служити в армії та потребує негайної уваги з боку держави.

"Не піднімають ні бойові, ні основні зарплати, звичайний охоронець в АТБ отримує більше ніж військовий, і в кого буде стимул служити, якщо держава нехтує своїми людьми", - наголошує автор.

Відтак у петиції пропонується як мінімум удвічі підвищити рівень грошового забезпечення для військовослужбовців.

Грошове забезпечення військових

Мінімальна зарплата військовослужбовця:

Базове грошове забезпечення рекрута становить 20 130 грн, далі — залежно від звання, посади, вислуги тощо.

"Бойові" доплати:

Залежно від умов служби військові можуть отримувати:

100 000 грн — участь у бойових діях на передовій, окупованій території, вогневе ураження (артилеристи, ППО тощо).

— участь у бойових діях на передовій, окупованій території, вогневе ураження (артилеристи, ППО тощо). 70 000 грн — додаткова виплата за 30 діб на передовій (накопичується).

— додаткова виплата за 30 діб на передовій (накопичується). 50 000 грн — виконання бойових завдань у штабах, органах управління поза зоною бойових дій.

— виконання бойових завдань у штабах, органах управління поза зоною бойових дій. 30 000 грн — завдання за бойовими наказами: логістика, розмінування, ППО об’єктів критичної інфраструктури.

Виплати проводяться пропорційно до часу участі в бойових діях.

Одноразова допомога за перший контракт (2025 рік):

Рядовий склад — 24 224 грн;

— 24 224 грн; Сержанти та старшини — 27 252 грн;

— 27 252 грн; Офіцери — 30 280 грн Допомога виплачується на основі рапорту після підписання контракту.

Нагадаємо, військовослужбовці ТЦК, які не мають бойового досвіду та не мають обмежень за станом здоров’я, будуть направлені для проходження служби у бойові частини.