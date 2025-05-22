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Охранник в АТБ зарабатывает больше: петиция о повышении зарплат военным собрала 25 тысяч голосов
Петиция на сайте Кабинета министров с призывом повысить заработную плату военнослужащим собрала 25 тысяч голосов, необходимых для официального рассмотрения.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на электронную петицию.
Зарплаты военных должны вырасти
Петиция была подана 11 марта и по состоянию на 22 мая набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
Автор петиции Федорченко Денис отмечает, что с момента последнего повышения зарплат военнослужащим более двух лет назад — до уровня 20 тысяч гривен — дальнейшее улучшение материального обеспечения армии фактически прекратилось.
Речь идет как о базовых окладах, так и о остающихся на низком уровне боевых доплатах. При этом, по словам инициатора, доходы военных стали ниже зарплат работников в гражданских отраслях, в частности, охранников в розничной торговле. Все это, по его мнению, оказывает негативное влияние на мотивацию служить в армии и требует немедленного внимания со стороны государства.
"Не поднимают ни боевые, ни основные зарплаты, обычный охранник в АТБ получает больше военного, и у кого будет стимул служить, если государство пренебрегает своими людьми", — отмечает автор.
Следовательно, в петиции предлагается как минимум вдвое повысить уровень денежного довольствия для военнослужащих.
Денежное довольствие военных
Минимальная зарплата военнослужащего:
Базовое денежное довольствие рекрута составляет 20 130 грн, далее — в зависимости от звания, должности, выслуги и т.д.
"Боевые" доплаты:
В зависимости от условий службы военные могут получать:
- 100 000 грн — участие в боевых действиях на передовой, оккупированной территории, огненное поражение (артиллеристы, ПВО и т.п.).
- 70 000 грн — дополнительная выплата за 30 суток на передовой (накапливается).
- 50 000 грн — выполнение боевых задач в штабах, органах управления вне зоны боевых действий.
- 30 000 грн — задача по боевым приказам: логистика, разминирование, ПВО объектов критической инфраструктуры.
Выплаты производятся пропорционально ко времени участия в боевых действиях.
Единовременное пособие за первый контракт (2025 год):
- Рядовой состав — 24 224 грн;
- Сержанты и старшины — 27 252 грн;
- Офицеры — 30 280 грн. Помощь выплачивается на основе рапорта после подписания контракта.
Напомним, военнослужащие ТЦК, не имеющие боевого опыта и не имеющие ограничений по состоянию здоровья, будут направлены для прохождения службы в боевые части.