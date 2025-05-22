Охранник в АТБ зарабатывает больше: петиция о повышении зарплат военным собрала 25 тысяч голосов

Петиция на сайте Кабинета министров с призывом повысить заработную плату военнослужащим собрала 25 тысяч голосов, необходимых для официального рассмотрения.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на электронную петицию.

Зарплаты военных должны вырасти

Петиция была подана 11 марта и по состоянию на 22 мая набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Автор петиции Федорченко Денис отмечает, что с момента последнего повышения зарплат военнослужащим более двух лет назад — до уровня 20 тысяч гривен — дальнейшее улучшение материального обеспечения армии фактически прекратилось.

Речь идет как о базовых окладах, так и о остающихся на низком уровне боевых доплатах. При этом, по словам инициатора, доходы военных стали ниже зарплат работников в гражданских отраслях, в частности, охранников в розничной торговле. Все это, по его мнению, оказывает негативное влияние на мотивацию служить в армии и требует немедленного внимания со стороны государства.

"Не поднимают ни боевые, ни основные зарплаты, обычный охранник в АТБ получает больше военного, и у кого будет стимул служить, если государство пренебрегает своими людьми", — отмечает автор.

Следовательно, в петиции предлагается как минимум вдвое повысить уровень денежного довольствия для военнослужащих.

Денежное довольствие военных

Минимальная зарплата военнослужащего:

Базовое денежное довольствие рекрута составляет 20 130 грн, далее — в зависимости от звания, должности, выслуги и т.д.

"Боевые" доплаты:

В зависимости от условий службы военные могут получать:

100 000 грн — участие в боевых действиях на передовой, оккупированной территории, огненное поражение (артиллеристы, ПВО и т.п.).

— участие в боевых действиях на передовой, оккупированной территории, огненное поражение (артиллеристы, ПВО и т.п.). 70 000 грн — дополнительная выплата за 30 суток на передовой (накапливается).

— дополнительная выплата за 30 суток на передовой (накапливается). 50 000 грн — выполнение боевых задач в штабах, органах управления вне зоны боевых действий.

— выполнение боевых задач в штабах, органах управления вне зоны боевых действий. 30 000 грн — задача по боевым приказам: логистика, разминирование, ПВО объектов критической инфраструктуры.

Выплаты производятся пропорционально ко времени участия в боевых действиях.

Единовременное пособие за первый контракт (2025 год):

Рядовой состав — 24 224 грн;

— 24 224 грн; Сержанты и старшины — 27 252 грн;

— 27 252 грн; Офицеры — 30 280 грн. Помощь выплачивается на основе рапорта после подписания контракта.

Напомним, военнослужащие ТЦК, не имеющие боевого опыта и не имеющие ограничений по состоянию здоровья, будут направлены для прохождения службы в боевые части.