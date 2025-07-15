NEQSOL заказал независимую оценку запасов титановой руды на активах ОГХК: привлечен международный аудитор Micon

Голландский холдинг NEQSOL Holding, купивший государственную компанию UMCC Titanium (ранее — Объединенная горно-химическая компания), инициировал независимую оценку ее ресурсной базы по международным стандартам. Для этого была привлечена компания Micon International — авторитетная мировая консалтинговая фирма в сфере горнодобывающей промышленности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

О соглашении о начале оценки было объявлено во время Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2025) в Риме. Оценка будет проводиться по стандарту Joint Ore Reserves Committee (JORC), который является общепризнанным мировым подходом к классификации минеральных ресурсов и запасов руды.

В рамках проекта Micon будут изучать два ключевых актива ОГХК — Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области. Оба предприятия имеют стратегическое значение для добычи и переработки титанового сырья, поставляемого на рынки Европы, Азии и Северной Америки.

Согласно условиям приватизации, NEQSOL обязался инвестировать в развитие ОГХК не менее 400 миллионов гривен. Покупателем активов выступила компания "Цемин Украина", ставшая единственным участником торгов в октябре 2024 года. Общая стоимость сделки составила 3,938 млрд. гривен (более 94 млн. долларов США).

"Приобретение UMCC является ключевым шагом в нашей экспансии в горнодобывающую сферу. Мы имеем амбицию укрепить позиции украинского титана на глобальном рынке, действуя в рамках международного права и соблюдая все санкционные ограничения", - отметил генеральный директор NEQSOL Юсиф Джаббаров.

Как отметил заместитель председателя правления UMCC Titanium Дмитрий Каланадзе, проведение JORC-оценки является стратегическим шагом по усилению присутствия компании на мировых рынках и усилению доверия со стороны международных партнеров и инвесторов.