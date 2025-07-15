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NEQSOL замовив незалежну оцінку запасів титанової руди на активах ОГХК: залучено міжнародного аудитора Micon

NEQSOL, ОГХК
NEQSOL замовив незалежну оцінку запасів титанової руди на активах ОГХК

Голландський холдинг NEQSOL Holding, який придбав державну компанію UMCC Titanium (раніше — Об’єднана гірничо-хімічна компанія), ініціював незалежну оцінку її ресурсної бази за міжнародними стандартами. Для цього було залучено компанію Micon International — авторитетну світову консалтингову фірму у сфері гірничодобувної промисловості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Про угоду щодо початку оцінки було оголошено під час Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2025) у Римі. Оцінка проводитиметься за стандартом JORC (Joint Ore Reserves Committee), який є загальновизнаним світовим підходом до класифікації мінеральних ресурсів і запасів руди.

У межах проєкту Micon вивчатиме два ключові активи ОГХК — Вільногірський гірничо-металургійний комбінат у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат на Житомирщині. Обидва підприємства мають стратегічне значення для видобутку та переробки титанової сировини, яка постачається на ринки Європи, Азії та Північної Америки.

Згідно з умовами приватизації, NEQSOL зобов’язався інвестувати в розвиток ОГХК щонайменше 400 мільйонів гривень. Покупцем активів виступила компанія "Цемін Україна", яка стала єдиним учасником торгів у жовтні 2024 року. Загальна вартість угоди становила 3,938 млрд гривень (понад 94 млн доларів США).

"Придбання UMCC є ключовим кроком у нашій експансії у гірничодобувну сферу. Ми маємо амбіцію зміцнити позиції українського титану на глобальному ринку, діючи в рамках міжнародного права і дотримуючись усіх санкційних обмежень", - зазначив генеральний директор NEQSOL Юсиф Джаббаров.

Як наголосив заступник голови правління UMCC Titanium Дмитро Каланадзе, проведення JORC-оцінки є стратегічним кроком для посилення присутності компанії на світових ринках і посилення довіри з боку міжнародних партнерів та інвесторів.

Автор:
Тетяна Гойденко