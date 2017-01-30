В аэропорту Одессы достроили новый терминал

30 января 2017, 14:00
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Новый терминал международного аэропорта Одесса примет первых пассажиров весной. Это будут внутренние рейсы. Строительство ВПП задерживается

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Новый терминал международного аэропорта "Одесса" уже сдан в эксплуатацию. Об этом сегодня во время аппаратного совещания заявил мэр Одессы Геннадий Труханов. Как передает Думская.net, первый этап строительства нового терминала аэропорта закончен, и объект уже принят в эксплуатацию экспертами из Киева. Еще предстоит приемка местных властей.

"Принимать будем как технологический объект. То есть не только здание, но и багажное отделение, стойки процедуры регистрации, и все, что необходимо. Мы ожидаем, что весной этого года внутренние рейсы будет обслуживать новый терминал",— заявил Труханов.

К строительству взлетно-посадочной полосы еще не приступали. Город подготовил необходимый пакет документов для получения денег на строительство ВПП. В мэрии планируют, что работы начнутся в 2017 году и закончатся в 2018-м.

При этом накануне начала строительства новой ВПП Одесского аэропорта выяснилось, что некоторые отрезки вблизи нее находятся в частной собственности.

"Оказалось, что руководство города, которое было до нас, участки какие-то умудрилось и там продать. Там есть порядка 7-9 госактов, которые находятся в зоне безопасности полетов. Сегодня нам необходимо откупить участки, чтобы выполнить все требования, предъявляемые подразделениями, отвечающими за безопасность полетов", — Цитируется Геннадий Труханов.

Строительство нового пассажирского терминала площадью 26 тыс. кв. м началось в 2012 году. Ранее планировалось, что его сдадут в эксплуатацию в сентябре 2016 года. Благодаря этому годовая пропускная способность аэропорта может вырасти до 3,5-4 млн пассажиров. Сейчас 1 млн пассажиров.

Интерес к аэропорту "Одессы" неоднократно международные крупные авиакомпании, в частности WizzAir. Однако все они высказывали претензии к состоянию терминала и ВПП. Несмотря на это, летом 2016 года авиакомпания "Браво" организовала регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой. Во втором полугодии текущего года существенно увеличится количество рейсов в Грузию.

Кроме того, в одесском аэропорту регулярно возникают скандалы, связанные с дозаправкой самолетов авиатопливом. В частности, на прошлой неделе выяснилось, что проводит проверку фактов недостачи топлива при заправке самолетов авиакомпании LOT Polish Airlines в ООО "Международный аэропорт "Одесса". В аэропорту заявили, что не имеют отношения к этому факту, так как не занимаются закупкой и поставкой топлива авиакомпаниям.

"Вопросы поставки и заправки авиационным топливом находятся в сфере отношений между потребителями топлива (авиакомпаниями) и аккредитованными топливными агентами, имеющими соответствующие сертификаты Госавиаслужбы Украины", — сообщила пресс-служба аэропорта.

Отметим, что в октябре 2016 года Одесский горсовет вышел из состава совместного с частными инвесторами ООО "Международный аэропорт Одесса" и вернул в коммунальную собственность свой вклад в уставный капитал этой компании.

По итогам 2016 года одесский аэропорт вошел в тройку крупнейших аэропортов Украины после Борисполя и аэропорта Киев (Жуляны). По данным Государственной авиационной службы за год пассажиропоток увеличился на 8,9%. То есть, если в 2015 году было обслужено 949,1 млн чел., то по итогам 2016-го этот показатель превысил 1033 тыс. чел.

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Теги: авиация , авиаперевозки , аэропорт , одесса

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