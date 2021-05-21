В центре Киева 22-23 мая перекроют движение из-за чемпионата по триатлону

В связи с проведением 22-23 мая в Киеве "Спринт Триатлон Кубка Киева 2021" движение на ряде улиц Подола будет перекрыто. Об этом говорится в сообщении Киевгорадминистрации.

"В рамках мероприятия будет проходить чемпионат Украины по триатлону, в котором профессиональные спортсмены смогут пройти квалификации на международные соревнования. Кроме того, в детских забегах примут участие спортсмены в возрасте от 1 до 12 лет", — отмечается в нем.

Мероприятие будет проходить по маршрутам:

- Почтовая площадь, причал 10 — Набережное шоссе — Набережное шоссе, 11-А (Памятник основателям Киева) — Набережное шоссе — улица Набережно-Крещатицкая — эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкую — улица Петра Сагайдачного — Контрактовая площадь — Контрактовая площадь, 2/1;

- Контрактовая площадь, 2/1 — улица Петра Сагайдачного — эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая — улица Набережно-Крещатицкая — Гаванский мост — улица Набережно-Рыбальская — остановка общественного транспорта "Мостовой переход" — улица Набережно-Рыбальская — Гаванский мост — улица Набережно-Крещатицкая;

- эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая — улица Петра Сагайдачного — Контрактовая площадь — Контрактовая площадь, 2/1.

С 18:00 21 мая по 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади. С 5:00 22 мая по 22:00 23 мая будет перекрыто движение на Почтовой площади (причалы 6-10).

Также организаторы обнародовали график перекрытия движения по отдельным улицам:

22 мая будут перекрыты:

- улица Андреевская (от Петра Сагайдачного до Братской) — с 14:30 до 17:30;

- улица Братская (от Андреевской до Борисоглебской) — с 14:30 до 17:30;

- улица Борисоглебская (от Волошской до Братской) — с 14:30 до 17:30;

- улица Волошская (от Сковороды до Борисоглебской) — с 14:30 до 17:30;

- улица Григория Сковороды (от Контрактовой площади до Волошской) — с 14:30 до 17:30;

- улица Петра Сагайдачного — с 14:30 до 17:30.

23 мая будут перекрыты с 7:00 до 12:30 улица Петра Сагайдачного, Боричев спуск, улица Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста), Гаванский мост (в направлении Северного моста), улица Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до улицы Электриков), Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста), Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади), поворот с моста Метро на Набережное шоссе.

Напомним также, что на днях Кабинет министров признал киевский Гостиный двор, стоящий посреди Контрактовой площади, памятником национального значения.