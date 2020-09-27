Бизнес 20 минут назад

В Финляндии строят первый в Европе завод по переработке текстильного мусора

На предприятии будут превращать тряпье на волокна, которые текстильная промышленность сможет использовать для производства новой продукции

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Финляндии летом 2021 года планируют открыть первый завод, который будет принимать на переработку ветошь и прочий текстильный мусор от домохозяйств.

Строительство завода уже началось в Паймио, недалеко от города Турку на юго-западе страны, сообщает Yle.

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По информации издания, это будет первый подобный завод не только в Финляндии, но и в Европе.

На предприятии будут превращать тряпье на волокна, которые текстильная промышленность сможет использовать для производства новой продукции.

Как отмечает Yle, открытие завода создаст сотни новых рабочих мест и поможет Финляндии решить проблему с текстильным мусором. За год его накапливается 70 — 100 тонн.

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"Мы планируем следующим летом открыть одну линию... Работа будет запускаться поэтапно" — рассказал проектный менежер Сене Илмонен из Lounais-Suomen Jätehuolto Oy — компании, которая занимается строительством.

Согласно новому законопроекту об отходах, предполагается, что Финляндия начнет собирать отходы текстиля отдельно в 2023 году. По законодательству ЕС, страны-члены должны начать делать это с 2025 года.

Напомним, одна из американских компаний планирует построить в Новоодесском районе Николаевской области мусороперерабатывающий завод и инвестирует на эти цели до $250 млн.

Ранее сообщалось, что китайская государственная энергетическая группа China Energy Engineering объявила о планах построить завод по переработке отходов в Киеве. 

В ноябре 2019 года в Киевской городской государственной администрации заявили, что будут модернизировать единственный мусоросжигательный завод "Энергия". В частности Киев намерен осуществить модернизацию этого предприятия путем установки системы химической очистки дымовых газов.

Общая стоимость проекта, выполнение которого займет, ориентировочно, два года, более 700 млн грн. Аналогичные проекты, которые уже реализованы во многих городах Европы, позволят в 5 раз снизить уровень вредных выбросов в киевском мусоросжигательном заводе.

 

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