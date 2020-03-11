Китайская компания построит мусороперерабатывающий завод в Киеве за $238 млн

Китайская государственная энергетическая группа China Energy Engineering объявила о планах построить завод по переработке отходов в Киеве. Об этом сообщает интернет-портал Renewables Now.

Две дочерние компании группы подписали контракт на проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода и электростанции на сумму около $238 млн и сроком на 36 месяцев.

China Energy построит два 750-тонных блока, а также предоставит услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию электростанции. Она будет способна перерабатывать 1500 тонн мусора в день.

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Другие подробности сделки не сообщаются.

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Отметим, столичные власти уже несколько лет искали потенциального инвестора для строительства по переработке отходов. Однако, как и в случае со строительством метро на Троещину, таких не нашлось.

Напомним, в ноябре 2019 года в Киевской городской государственной администрации заявили, что будут модернизировать единственный мусоросжигательный завод "Энергия". В частности Киев намерен осуществить модернизацию этого предприятия путем установки системы химической очистки дымовых газов.

Общая стоимость проекта, выполнение которого займет, ориентировочно, два года, более 700 млн грн. Аналогичные проекты, которые уже реализованы во многих городах Европы, позволят в 5 раз снизить уровень вредных выбросов в киевском мусоросжигательном заводе.