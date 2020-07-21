В ГНС напомнили, какой долг лишает права работать на едином налоге

В Государственной налоговой службе напомнили, при каких условиях с 23 мая 2020 года плательщики единого налога должны перейти на общую систему налогообложения из-за наличия налогового долга.

Об этом сообщает пресс-центр ГНС.

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В частности, Главное управление ГНС в Киеве информирует, что законом от 16 января 2020 года №466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", были внесены изменения.

Теперь плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных Налоговым кодексом Украины, в случае наличия налогового долга в размере, превышающем сумму (17 грн х 60 = 1020 грн), на каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов — в последний день второго из двух последовательных кварталов.

"Следовательно, при наличии налогового долга более чем 1020 грн на каждое первое число месяца двух последовательных кварталов плательщики единого налога обязаны изменить систему налогообложения на общую", — говорится в сообщении.

При этом налоговики обращают внимание на то, что налоговый долг — это сумма согласованного денежного обязательства, не уплаченного налогоплательщиком в установленный Налоговым кодексом срок, и непогашенной пени.

Как сообщалось, штрафы и пени с самозанятых лиц и ФЛП фискалы вправе взыскивать после завершения их профессиональной и предпринимательской деятельности, а если она будет продолжена без регистрации, то в госбюджет конфискуют всю сумму полученной от нее прибыли.

Напомним, ФЛП и самозанятые лица, временно освобожденные от уплаты ЕСВ, а также частично безработные продолжают считаться застрахованными в Фонде социального страхования Украины лицами, в связи с чем эта категория граждан имеет право на все выплаты и услуги от Фонда соцстраха, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.