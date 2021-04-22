Транспорт 20 минут назад

В Киеве на мосту через Днепр перекроют движение

На мосту в районе станции метро "Днепр" будут выполнять текущий ремонт деформационных швов

Станция метро "Днепр". Фото: Depositphotos Станция метро "Днепр". Фото: Depositphotos
Станция метро "Днепр". Фото: Depositphotos

С 22:00 23 апреля до 5:00 26 апреля на мосту Метро через реку Днепр частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевавтодор".

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По информации дорожников, на указанном участке моста будут выполнять текущий ремонт деформационных швов.

Работы будут проводиться в направлении левого берега (низовой сторона моста).

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Ремонт запланировано выполнять на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет частично ограничено.

Напомним, 1 июня 2020 года из-за сообщения о заминировании полиция перекрывала мост Метро в Киеве. Анонимный звонок о минировании поступил в 13:41 по телефону 102. Звонивший угрожал взорвать мост.

В связи с этим поезда метро курсируют от станции "Академгородок" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы". Автомобили полиция разворачивала в объезд.

Впоследствии мужчину, который сообщил о "заминировании" моста, задержали. У него не было взрывного устройства — он имел при себе муляж, в котором находилась земля.

3 июня Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому Виталию Ткаленко меру пресечения в виде ареста до 29 июля с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч грн.

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