В Киеве обновленную трамвайную станцию поместили внутри ТРЦ

Девелоперская компания Kyivproekt Development провела полную реконструкцию конечной станции скоростного трамвая "Кольцевая дорога", которая станет частью будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) внутри строящегося ТРЦ April City.

Как сообщает "Наш Киев" со ссылкой на пресс-службу компании, после завершения строительства проект объединит в себе конечную станцию скоростных трамваев № 2 и № 3, восемь остановок наземного общественного транспорта, которые будут обслуживать более 30 городских и пригородных маршрутов, а также перехватывающий паркинг на 1,4 тысячи машиномест.

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По словам девелоперов, обновленная станция "Кольцевая дорога" имеет авторский дизайн и соответствует современным европейским тенденциям и нормам безопасности. На станции увеличили пропускную способность, сделали автоматизированный турникетный зал, установили оборудование с поддержкой электронного билета Kyiv Smart Card, 14 информационных экранов, круглосуточное видеонаблюдение, систему аналитики трафика, бесплатный WI-FI.

Кроме этого, на станции появились места для зарядки смартфонов и гаджетов и встроенная в архитектуру станции световая индикация, которая будет предупреждать пассажиров о прибытии состава.

Следующим этапом развития ТПУ станет полное благоустройство прилегающей территории, организация современных детских и спортивных площадок, комфортных прогулочных пешеходных аллей и строительство современного мультифункционального комплекса (МФК) APRIL CITY с перехватывающим паркингом на 1 400 машиномест.

Локация находится на пересечении двух густонаселенных районов: Киево-Святошинского (Киевская область) и Святошинского (город Киев). В 10-минутной зоне ТРЦ APRIL CITY насчитывается более 155 новых жилых комплексов.

Прогнозируемый прирост населения к 2023 году +250 тысяч человек. В новом комплексе предусмотрено открытие современного 6-зального кинотеатра, детского развлекательного центра с театром, обучающих и развивающих детских секций, центра предоставления административных услуг, большого современного продуктового супермаркета, магазинов одежды, аптек, ателье, ресторанов и многое другое.

Впоследствии ТПУ сможет принимать порядка 70 тысяч посетителей и пассажиров в сутки.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко не исключает возможности строительства продолжения столичного метро в направлении Броваров, что в Киевской области.