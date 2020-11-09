Энергетика 1 час назад

В Киеве запустили крупную солнечную электростанцию на крыше многоэтажки (ВИДЕО)

Ее мощность составляет 330 кВт, а при солнечной погоде за один час работы такая станция способна полностью зарядить батареи 8 электромобилей

Фото: ДТЭК Киевские электросети Фото: ДТЭК Киевские электросети
Фото: ДТЭК Киевские электросети

В Киеве компания Рината Ахметова "ДТЭК Киевские электросети" подключила к сети солнечную крышную электростанцию (СЭС) на Троещине.

Это — первая промышленная СЭС в Украине, построенная на крыше многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба компании.

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Указано, что новая СЭС расположена на проспекте Романа Шухевича, 30, в Днепровском районе столицы.

Ее мощность составляет 330 кВт, а при солнечной погоде за один час работы такая станция способна полностью зарядить батареи 8 электромобилей.

"Только в 2019 году 5 операторов системы распределения "ДТЭК Сети" подключили 55 таких СЭС общей мощностью 532 мегаватта. С начала 2020 года эта цифра, включая крышную станцию на Троещине, составляет соответственно 49 СЭС и 340 мегаватт. В планах до конца года подключить еще 26 СЭС мощностью 226 мегаватт", — заявил генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх.

По его словам, СЭС на крыше жилого многоквартирного дома — это воплощение на практике новой парадигмы современной энергетики.

Как отмечается, сегодня жилые дома постепенно превращаются из потребителей электроэнергии в ее производителей и продавцов. Подключая к сети подобные станции, операторы системы распределения фактически укрепляют энергетическую и экологическую безопасность страны.

Известно, что инвестором проекта стала украинская компания "Аврора Терм". Она инвестировала в строительство более $330 тысяч.

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Сообщается, что от идеи сооружения СЭС на крыше многоэтажки до воплощения замысла в жизнь прошло менее двух лет. С заявкой в "ДТЭК Киевские электросети" о желании подключить солнечную электростанцию компания "Аврора Терм" обратилась осенью 2018 года.

В результате был заключен договор и предоставлены технические условия на присоединение. Непосредственное подключение готовой станции к сети происходило в течение мая-июля 2020 года.

"В ближайшее время планируем увеличить общую мощность наших крышных СЭС в Киеве до 2 мегаватт. Следующую станцию откроем на столичной Русановке. На этапе переговоров о сотрудничестве 4 дома в Деснянском районе и один на Оболони. Есть планы на сооружение крышных СЭС и в других регионах Украины", — отметил директор и основатель "Аврора Терм" Юрий Ивко.

Напомним, в III квартале 2020 года почти 2 000 украинских домохозяйств решили установить солнечные панели и стать энергонезависимыми и энергосберегающими.

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