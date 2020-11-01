В Нидерландах зарегистрировали первый в мире летающий автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

Летающий автомобиль нидерландской компании PAL-V Liberty получил разрешение на передвижение по дорогам общего пользования от Управления транспортных средств Нидерландов.

Об этом сообщило издание PsychNewsDaily.

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Указано, что для взлета PAL-V Liberty требуется полоса длиной от 180 до 330 м, а посадить летающую машину можно на площадку длиной 30 м.

При этом переход из дорожного режима в воздушный (или наоборот) занимает от 5 до 10 минут. Как в воздухе, так и на дороге максимальная скорость авто составляет 180 км/час.

Известно, что PAL-V Liberty оснащен двумя бензиновыми двигателями. Топливный бак вмещает 100 литров. При этом автомобиль может проехать около 1300 км или пролететь 500 км (4,3 часа) без дозаправки.

По данным компании, 30 жителей Нидерландов уже заказали и оплатили Liberty. Стоимость летающего автомобиля составляет $587 тысяч.

В то же время на данный момент выдано разрешение только на один автомобиль. Это означает, что PAL-V пока не может запустить серийное производство.

Кроме того, требуется получить соответствующее разрешение на использование автомобилями компании воздушного пространства. По прогнозам PAL-V, это произойдет в 2022 году.

Как известно, над разработкой компания работает с 2007 года.

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