Бизнес 20 минут назад

В ProZorro теперь будут отображаться цены за единицу закупаемого госзаказчиками товара

Минэкономики уже готовит нормативную базу, чтобы указание этой информации стало обязательным

В ProZorro теперь будут отображаться цены за единицу закупаемого госзаказчиками товара В ProZorro теперь будут отображаться цены за единицу закупаемого госзаказчиками товара

С 17 августа государственные заказчики получили возможность указывать цены за единицу каждого приобретенного товара в электронной системе ProZorro. Как отмечает Министерство экономики, это позволит с высокой точностью анализировать средние цены в публичных закупках и выявлять их завышения.

При этом ведомство анонсирует, что хотя сейчас поле "Цена за единицу" не является обязательным для заполнения, вскоре это изменится.

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"Контроль за эффективностью расходования средств в публичных закупках должен только углубляться. Мы рекомендуем заказчикам уже сейчас указывать цены за единицу, чтобы привыкнуть к новым правилам. Министерство экономики уже готовит нормативную базу, чтобы указание этой информации стало обязательным", — заявил первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко.

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До этого в электронных полях заказчики указывали только стоимость всего контракта. В то же время цены на отдельные товары можно было увидеть только в копиях спецификаций, загруженных в систему. Новая доработка позволит гораздо проще анализировать цены за каждую единицу товара в закупке и видеть их динамику.

Цену за единицу каждой приобретенной позиции заказчики могут указать при публикации договора и дополнительных соглашений. Эта информация сразу же появится на портале ProZorro.

"Ранее случалось, что заказчики и поставщики заключали дополнительные соглашения и увеличивали стоимость за единицу товара. Сумма всего контракта при этом оставалась неизменной, а государство покупало меньше товара — например, парт или горючего, заплатив больше за каждую единицу", — указывают в Минэкономики.

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Также благодаря новому функционалу заказчикам будет легче проанализировать средние цены в системе и определить корректную ожидаемую стоимость закупки, а поставщикам — формировать стратегии своих продаж в ProZorro.

По словам директора ГП "Прозорро" Василия Задворного, обязательное заполнение информации о цене за единицу сначала может стать дополнительной нагрузкой, однако сейчас предприятие ищет возможность максимально упростить процесс ее заполнения, в частности, благодаря автоматизированному экспорту данных из спецификаций в электронную систему.

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