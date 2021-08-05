Экономика 50 минут назад

АМКУ, НАПК и налоговая должны дать оценку деятельности госпредприятия Prozorro, — эксперт

Политэксперт считает, что в госпредприятии разбазариваются деньги

Михаил Чаплыга. Фото: Facebook Михаил Чаплыга. Фото: Facebook
Михаил Чаплыга. Фото: Facebook

Антимонопольный комитет, Национальное агентство по предупреждению коррупции, налоговая служба и другие контролирующие органы должны дать оценку деятельности госпредприятия "Prozorro.Продажи" ввиду непрозрачного использования финансовых ресурcов.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический эксперт и правозащитник Михаил Чаплыга, приведя пример продажи Днепровского металлургического комбината (ДМК) через площадку Prozorro за сумму свыше 9 млрд грн.

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"В PROZORRO все очень прозоро?! Да ну… Да эта контора — МОНОПОЛИСТ! 183.4 млн грн заработала одна из площадок "Прозоро-Продажи" с одного аукциона. И есть вопросы насчет непрозрачного финансирования и расходования НАШИХ денег на этом государственном предприятии. Не верите? Смотрим! Конец июля, система "Prozorro.Продажи", продается обанкротившийся Днепровский металлургический комбинат за рекордные 9,17 млрд грн. Здесь нет вопросов к покупателю: ему предложили цены — он и купил. Здесь вопрос к ПРОДАВЦАМ — почему ж все так криво и косо? А фишка, мои друзья, в деталях!" — заявил Чаплыга.

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Политэксперта возмущает, что комиссионные, которые получает госпредприятие, уходят в неизвестном для него направлении и не попадают в госбюджет.

Почему продавали через площадку майтендер.ком.уа (mytender.com.ua — Ред.), пусть и "под зонтиком" Prozorro? Да, комиссия ГП Prozorro — 55 миллионов, практически годовой бюджет конторы!!! Но тут появляется Анархист и спрашивает: А КОМУ и КУДА пойдут эти деньги? В бюджет?! Точно? А если я их там не найду?! А если никто и никогда там их по определению не найдет, ибо "ИхТамНет"? Потому что на деле это ТАЙНА, покрытая мраком. Приходят в голову схемы, как чиновники выкачивают деньги из госпредприятий. Тут и контракты на свои фирмы, и "премии" непонятно за какие "успехи". Короче, не надо раздевать простых украинцев и наш бизнес налогами через проект №5600 — давайте наведем порядок в финансах государственных контор! Глядишь, найдем пару-тройку десятков миллиардов гривен!" — отметил Чаплыга.

По мнению эксперта, проведенный на одной из площадок Prozorro аукцион по ДМК может иметь признаки фиктивности.

"Почему продавали именно через майтендер.ком.уа (mytender.com.ua — Ред.)? Кто за ней стоит? Может, сам покупатель? Тогда это фиктивные торги. Для справки — через эту площадку за несколько лет наторговали аж … на 35 ТЫСЯЧ грн!!! Почему был всего один покупатель… он же и стал победителем? Короче, так "Прозоро" продали, что дать ответы на мои вопросы должны НАЗК, Антимонопольный комитет, налоговая и прочие контролирующие да регулирующие. Да… А еще руководство ГП PROZORRO — к ним уже ооооочень много вопросов накопилось! Короче, "решительные реформы" требуют ревизии — как минимум по тендерам!" — пишет Чаплыга.

Отметим, покупателем Днепровского металлургического комбината стал Днепровский коксохимический завод, входящий в группу "Метинвест". Аукцион по продаже состоялся в рамках дела о банкротстве ДМК. Ранее комбинат формально принадлежал корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), среди конечных бенефициаров которой Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

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