Группа рейдеров во главе с экс-силовиком пыталась захватить систему Prozorro — прокуратура

Группа рейдеров во главе с бывшим правоохранителем незаконно завладела половиной компании ООО "Держзакупівлі.Онлайн", которая входит в систему Prozorro.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В частности, следователи обнаружили, что в 2017 году группа злоумышленников угрозами заставила одного из совладельцев компании заключить мнимый договор на отчуждение корпоративных прав на половину уставного капитала "Держзакупівель.Онлайн".

Указано, что к тому времени стоимость доли компании составляла $500 тысяч.

"В дальнейшем для легализации незаконно полученного имущества участники группы создали цепь гражданско-правовых отношений по переоформлению прав на подставных лиц", — говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня прокуратура завершила досудебное расследование и открыла уголовное производство в отношении трех соисполнителей преступления.

В частности, им инкриминируют статью 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). По этой статье предусматривается лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В то же время в Киевской городской прокуратуре заверили, что угрозы работе системы публичных закупок Prozorro на данный момент нет.

В свою очередь в пресс-службе ГП "Прозорро" отрицают наличие когда-либо угрозы безопасности электронной системы Prozorro.

"В действительности никакой угрозы безопасности электронной системы Prozorro нет, и никогда не было, а сама система публичных закупок вместе с государственным предприятием "Прозорро" на 100% принадлежит государству. ГП "Прозорро" подчиняется Кабмину", — говорится в опровержении.

В госкомпании также пояснили, что система Prozorro построена по двухуровневой системе: есть центральная база данных и модуль аукционов, которые администрирует ГП "Прозорро", а есть аккредитованные частные площадки, которые создают пользовательский интерфейс и предоставляют клиентам поддержку.

"Собственно, такая разветвленность системы как раз делает любые несанкционированные вмешательства в электронную систему и базу данных невозможными. Итак, ни корпоративных, ни технологических атак на систему Prozorro не было", — заверили в компании.

Ранее сообщалось, что крупные города Украины недополучали миллиарды гривень налогов из-за того, что неизвестные лица, которые имели доступ к Государственному земельному кадастру, меняли статус объектов с коммерческого назначения на промышленное.