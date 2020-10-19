Экономика 40 минут назад

Адвокат обвинила собственника "Инвестохиллз Веста" в захвате 35 объектов недвижимости

Часть присвоеных объектов — здания в историческом центре Киева

Основатель "Инвестохиллс Веста" Андрей Волков Основатель "Инвестохиллс Веста" Андрей Волков
Основатель "Инвестохиллс Веста" Андрей Волков

Адвокат Татьяна Козаченко заявила, что частный норариус Максим Юдин во внесудебном порядке взыскал в пользу группы собственника ФК "Инвестохиллз Веста" Андрея Волкова более 35 объектов недвижимости и что эти взыскания были проведены по подложным документам.

"По данным государственного реестра недвижимости только в течение двух недель частный нотариус Максим Юдин в пользу группы Андрея Волкова взыскал более 35 объектов недвижимости и это только начало", — написала она в своем блоге для Цензор.net.

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Адвокат описала схему, по которой происходит захват.

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"В первую очередь новый претендент на вашу лакомую недвижимость, а если называть вещи своими именами — обычный рейдер получает право представлять интересы любого из предыдущих собственников или ипотекодержателя. Потом он идет к нотариусу, который когда-то ранее оформлял сделки по вашему объекту (эти данные в государственном реестре открыты) и пишет заведомо ложное заявление, что он якобы потеря оригиналы документов и заказывает дубликаты договоров права собственности или ипотеки и получает их", — пишет адвокат.

Далее, по ее словам, эти дубликаты передаются "черному" регистратору для внесения изменений в госреестр.

"После возобновления записи об ипотеке в реестре, нотариус осуществляет взыскание несуществующего долга за счет стоимости недвижимости на имя рейдера. Вуаля, теперь рейдер становится новым собственников вашей недвижимости вместо вас", — пояснила Татьяна Козаченко.

Адвокат отмечает, что по данным госреестра, нотариус Юдин взыскал в интересах группы Волкова здания в историческом центре Киева, например по ул. Ивана Мазепы, 10 В и Г, площадью 1468,50 кв. м, а также по ул. Кирилловской, 69 В, площадью 5760,7 кв.м. 

Далее объект "отбеливают": переоформляют право собственности на следующего "собственника" и захватывают физически при помощи соответствующих фирм. "Новый" арендатор как уже законный собственник выбросит вас с объекта или заблокирует вход в него, если будет нужно то и со спецэффектами: титушками, "фирмами охраны" или крепкими и сильными "сотрудниками" арендатора", — пишет адвокат.

Козаченко также заявила, что к этим схемам причастны должностные лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"В узких кругах давно широко известно, что ФГВФЛ не брезгует сотрудничеством с профильными компаниями по "дерибану" активов. На управляемых вручную электронных торгах, такие компании, как стервятники, выискивают потенциальных жертв — тех, кто владеет недвижимостью и в то же время не имеет "политического иммунитета", — пишет юрист.

Упомянутый Андрей Волков в 2014 возглавлял Нацкомиссию по регулированию рынков финансовых услуг (ныне ликвидирована), а также в 2006-2009 годах и был главой правления "Альфа-Банка".

Она отметила, что Минюст, правоохранительные и контролирующие органы смотрят на эти схемы "сквозь пальцы". "О какой инвестиционной привлекательности может идти речь, если инвесторы нанимают юридические компании для проведения юридического аудита, те все проверяют и дают заключения о прозрачности и законности осуществления инвестиций. А потом на сцену выходят бывший государственный чиновник 3-го ранга, действующие чиновники ФГВФЛ, нотариусы, имеющие лицензию Минюста и, ставя себя выше закона, лишают инвесторов собственности. Президент Украины превращается со своими "инвестнянями" в загонщика, который привлекает инвесторов для того, чтобы рейдеры обобрали их, как "липку", — пишет адвокат. 

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