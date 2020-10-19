Адвокат обвинила собственника "Инвестохиллз Веста" в захвате 35 объектов недвижимости

Адвокат Татьяна Козаченко заявила, что частный норариус Максим Юдин во внесудебном порядке взыскал в пользу группы собственника ФК "Инвестохиллз Веста" Андрея Волкова более 35 объектов недвижимости и что эти взыскания были проведены по подложным документам.

"По данным государственного реестра недвижимости только в течение двух недель частный нотариус Максим Юдин в пользу группы Андрея Волкова взыскал более 35 объектов недвижимости и это только начало", — написала она в своем блоге для Цензор.net.

Адвокат описала схему, по которой происходит захват.

"В первую очередь новый претендент на вашу лакомую недвижимость, а если называть вещи своими именами — обычный рейдер получает право представлять интересы любого из предыдущих собственников или ипотекодержателя. Потом он идет к нотариусу, который когда-то ранее оформлял сделки по вашему объекту (эти данные в государственном реестре открыты) и пишет заведомо ложное заявление, что он якобы потеря оригиналы документов и заказывает дубликаты договоров права собственности или ипотеки и получает их", — пишет адвокат.

Далее, по ее словам, эти дубликаты передаются "черному" регистратору для внесения изменений в госреестр.

"После возобновления записи об ипотеке в реестре, нотариус осуществляет взыскание несуществующего долга за счет стоимости недвижимости на имя рейдера. Вуаля, теперь рейдер становится новым собственников вашей недвижимости вместо вас", — пояснила Татьяна Козаченко.

Адвокат отмечает, что по данным госреестра, нотариус Юдин взыскал в интересах группы Волкова здания в историческом центре Киева, например по ул. Ивана Мазепы, 10 В и Г, площадью 1468,50 кв. м, а также по ул. Кирилловской, 69 В, площадью 5760,7 кв.м.

Далее объект "отбеливают": переоформляют право собственности на следующего "собственника" и захватывают физически при помощи соответствующих фирм. "Новый" арендатор как уже законный собственник выбросит вас с объекта или заблокирует вход в него, если будет нужно то и со спецэффектами: титушками, "фирмами охраны" или крепкими и сильными "сотрудниками" арендатора", — пишет адвокат.

Козаченко также заявила, что к этим схемам причастны должностные лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"В узких кругах давно широко известно, что ФГВФЛ не брезгует сотрудничеством с профильными компаниями по "дерибану" активов. На управляемых вручную электронных торгах, такие компании, как стервятники, выискивают потенциальных жертв — тех, кто владеет недвижимостью и в то же время не имеет "политического иммунитета", — пишет юрист.

Упомянутый Андрей Волков в 2014 возглавлял Нацкомиссию по регулированию рынков финансовых услуг (ныне ликвидирована), а также в 2006-2009 годах и был главой правления "Альфа-Банка".

Она отметила, что Минюст, правоохранительные и контролирующие органы смотрят на эти схемы "сквозь пальцы". "О какой инвестиционной привлекательности может идти речь, если инвесторы нанимают юридические компании для проведения юридического аудита, те все проверяют и дают заключения о прозрачности и законности осуществления инвестиций. А потом на сцену выходят бывший государственный чиновник 3-го ранга, действующие чиновники ФГВФЛ, нотариусы, имеющие лицензию Минюста и, ставя себя выше закона, лишают инвесторов собственности. Президент Украины превращается со своими "инвестнянями" в загонщика, который привлекает инвесторов для того, чтобы рейдеры обобрали их, как "липку", — пишет адвокат.