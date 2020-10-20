Бюджет Киева потерял 1 млрд грн из-за внешних вмешательств в земельный кадастр — Лещенко

Крупные города Украины недополучали миллиарды гривень налогов из-за того, что неизвестные лица, которые имели доступ к Государственному земельному кадастру, меняли статус объектов с коммерческого назначения на промышленное.

Об этом заявил глава Госгеокадастра Роман Лещенко в интервью "Экономической правде".

В частности, он выделил 2 основных типа вмешательств в кадастр: изменение целевого назначения земли и изменение контуров и размеров земельных участков.

"Например, есть торговый центр в Киеве, который платит налоги, в том числе земельный, как коммерческий объект. Налоговая в автоматическом режиме по номеру КВЭД выставляет ему счет на оплату налогов через государственное казначейство, часть которых уплачивается в местный бюджет", — рассказал Лещенко.

По его словам, в больших городах — Харькове, Львове, Одессе — произошло изменение статуса объекта с коммерческого назначения на промышленное, и бюджет терял больше половины доходов по земельному налогу.

"По нашим оценкам, из-за таких схем городской бюджет Киева недополучил около миллиарда гривень. Это продолжалось годами, и я говорил об этом Виталию Владимировичу (Кличко), когда встречался с его командой", — отметил глава ведомства.

К тому же, мошенники меняли контуры земельных участков — между двумя участками создавали еще один.

"Это ярко видно в Конча-Заспе, где таким образом "создавалось" много земельных участков. Часть из них регистрировалась на "липовых" документах. Если взять элитные пригородные районы Киева, то есть земельные участки, на которые существует по два-три владельца с различными документами. При этом между этими участками образованы другие земельные участки. Это, фактически, коллапс", — сообщил Лещенко.

При этом он утверждает, что система Государственного земельного кадастра находилась в управлении отдельных субъектов, которые не имели никакого отношения к должностным лицам.

"На этом они делали отдельный бизнес. Любой файл в кадастре можно было просто обнулить, изменить и на основе этого делать рейдерские захваты", — заявил глава Госгеокадастра.

Ранее сообщалось, что органы местного самоуправления в результате передачи земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность получат более 2 млн га земель, из которых 1 млн га свободных земель.