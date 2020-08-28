Транспорт 3 часа назад

В Ровенской области во время учений истребитель приземлился на автотрассу (ВИДЕО)

Трассу Киев — Чоп украинские военные смогут использовать как взлетно-посадочную полосу

Фото: скриншот видео YouTube/5 канал Фото: скриншот видео YouTube/5 канал
Фото: скриншот видео YouTube/5 канал

27 августа в Ровенской области состоялись авиационные учения, во время которых для посадки самолетов Воздушных Сил ВС Украины перекрыли часть трассы Киев — Чоп.

Как сообщает издание "Крылья", в учениях приняла участие 39 бригада тактической авиации. Всего было задействовано двенадцать истребителей, четыре из которых — самолеты Су-27 — работали на трассе Киев — Чоп.

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Сначала один самолет провел доразведку погодных условий. За ним два самолета просто пролетели над трассой, и только один совершил посадку и взлет.

Эти навыки пригодятся военным летчикам в случае масштабного вторжения врага.

Трассу Киев — Чоп украинские военные смогут использовать как взлетно-посадочную полосу. Для этого на этом участке дороги нет поворотов, дорожное полотно почти без выбоин, а вдоль трассы нет ни деревьев, ни столбов.

Учения начались на 3 часа позже запланированного времени из-за погодных условий.

Остальные самолеты, которые вылетели с Житомирского аэродрома, провели учения в Хмельницкой и Волынской областях.

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Они отработали перехват бомбардировщика и принуждение его к посадке на оперативный аэродром.

Ранее в Воздушном командовании "Центр" отметили, что подобные тренировки происходят не впервые.

В частности, в 2016 году украинские МиГ-29 совершили учебную посадку и взлет на авиационном участке этой же автотрассы в рамках учений "Небесный щит-2016".

В Воздушном командовании "Центр" также сообщили, что такие учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных, ракетных и радиотехнических войск для защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан.

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