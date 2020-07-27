В SkyUp обвинили бывшего топ-менеджера в работе "на сторону"

Новое руководство авиакомпании SkyUp Airlines заявляет, что уволенный ранее экс-гендиректор Евгений Хайнацкий работал над созданием нового авиаперевозчика.

Об этом интервью ЦТС рассказал исполняющий обязанности гендиректора SkyUp Дмитрий Сероухов.

"Когда начался связанный с карантином кризис, мы всей командой усиленно работали над тем, чтобы спасти бизнес, находить новые возможности, оптимизировать все, что можно, и повысить нашу эффективность. Но, как оказалось, Евгений Хайнацкий, который был в нашей команде, работал на то, чтобы результат был у кого-то другого. Он принимал активное участие в построении другого авиаперевозчика, который будет работать на украинском рынке", — рассказал Сероухов.

При этом, о какой именно авиакомпании идет речь, исполняющий обязанности гендиректора не сообщил.

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"Он работал не только над тем, чтобы помочь той компании родиться, но и над тем, чтобы в ней сразу был определенный ряд стейкхолдеров. Без этого невозможно пройти сертификацию. Мы были к этому готовы и уже провели определенные ротации. Часть изменений в составе авиакомпании состоится в ближайшее время. На самом деле, ситуация нам известна давно, мы ее контролировали... Все то, что происходит сейчас — это наши запланированные действия, и они происходят в тот момент, когда мы стали к этому готовы", — отметил Сероухов.

Напомним, с 17 июля SkyUp Airlines официально прекратила сотрудничество с Евгением Хайнацким.

Исполняющим обязанности генерального директора назначен Дмитрий Сероухов, генеральный директор Join UP! и с 2019 года советник генерального директора SkyUp.

Сероухов сейчас проходит обучение, и после одобрения собственников компании надеется, что его статус перестанет быть временным.