В "Слуге народа" предложили запретить рекламу вдоль дорог

Депутат Верховной Рады Владимир Крейденко ("Слуга народа") предлагает парламенту запретить размещение в Украине рекламных носителей в пределах полосы отведения автодорог общего пользования и вдоль городских улиц.

Соответствующий законопроект №4348 он внес 9 ноября. Так, запретом предусматривается заменить статью 38 закона об автодорогах.

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Кроме того, нардеп предлагает изменить ряд соответствующих норм в законе о рекламе, в частности, введя запрет на размещение объектов внешней рекламы на расстоянии менее 50 м от дороги (проезжей части улицы) и на расстоянии менее 500 м друг от друга.

На автодорогах общего пользования запрет предлагается ввести на 200 м от полосы отведения, а минимальное расстояние между рекламными объектами установить в 1000 м.

Кроме того, согласно законопроекту, в населенных пунктах размер рекламного поля объектов внешней рекламы не должен будет превышать 1,2 х 1,8 м.

Напомним, что в начале годе в Киеве неизвестные расклеили билборды "Россия — наш стратегический партнер".