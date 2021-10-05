В США почти готова вакцина от АЧС

Ученые Службы сельскохозяйственных исследований (ARS) из США разработали вакцину-кандидат от вируса африканской чумы свиней (АЧС). Вакцина готова к коммерческому производству, при этом сохраняет эффективность против азиатских штаммов вируса при испытании как на европейских, так и на азиатских породах свиней.

Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства США (USDA).

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"Мы очень рады, что исследования нашей команды привели к многообещающим результатам вакцины, которые можно повторить на коммерческом уровне, для различных пород свиней и с использованием недавнего изолята вируса АЧС. Это свидетельствует о том, что вакцина-кандидат может сыграть важную роль в борьбе с продолжающейся вспышкой, угрожающей мировым поставкам свинины", — сказал исследователь ARS Дуглас Глэдью.

Возникновение иммунитета было выявлено примерно у одной трети свиней на второй неделе после вакцинации, а полная защита у всех свиней была достигнута к четвертой неделе.

Коммерческая вакцина против АЧС станет важной частью борьбы с вирусом. Исследователи продолжают определять безопасность и эффективность вакцины в условиях коммерческого производства и тесно сотрудничают с Национальной акционерной ветеринарной компанией Navetco из Вьетнама.

"Это важный шаг для науки и сельского хозяйства", — сказал исследователь ARS Мануэль Борка, — Мы тщательно работаем над тем, чтобы наша вакцина-кандидат была коммерциализирована благодаря совместным усилиям правительства США и нашего коммерческого партнера, Национальной акционерной ветеринарной компании Navetco".

На сегодняшний день ARS успешно разработала и запатентовала пять экспериментальных вакцин против АЧС и полностью выдала семь лицензий фармацевтическим компаниям на разработку этих вакцин. ARS продолжает оценку дополнительных коммерческих партнеров для разработки этих вакцин.

Отметим, Служба сельскохозяйственных исследований (ARS) — это главное внутреннее научно-исследовательское агентство Министерства сельского хозяйства США (USDA). Ежедневно ARS фокусируется на решениях сельскохозяйственных проблем, с которыми сталкивается США.

Африканская чума свиней входит в перечень особо опасных (карантинных) болезней животных и список инфекционных и инвазионных болезней животных. АЧС была впервые обнаружена в 2007 году в Грузии и вызвала массовую гибель свиней в Восточной и Центральной Европе и Азии, время от времени приводя к росту цен на свинину во всем мире. Большая часть свиней, используемых в мировом производстве продуктов питания, производится в Азии, где вирус вызывал вспышки и огромные потери для свиноводства.

В Украине первая вспышка АЧС была зафиксирована в 2012 году. На сегодняшний день официально подтверждено 547 случаев у домашних и диких свиней.

Последний случай произошел на территории подсобного хозяйства в Молочанске Запорожской области в конце августа.