Африканскую чуму свиней нашли в Запорожской области

На территории подсобного хозяйства в Молочанске Запорожской области выявили заболевание свиней африканской чумой. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в этом регионе.

Для выяснения эпизоотических связей и причин возникновения вспышки АЧС на место происшествия выехали специалисты облуправления и Токмакской районной государственной больницы ветеринарной медицины.

В ходе расследования установлено, что в месте вспышки находилось 10 голов свиней, из них погибла одна. Специалисты провели отбор патологического материала для исследования на АЧС в лаборатории.

27 августа Днепропетровская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы установила положительный результат на АЧС.

На следующий день чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Пологовской райадминистрации установила карантин по африканской чуме свиней на территории Молочанска, а также утвердила план мероприятий по ликвидации и недопущению этого заболевания на территории области.

Сейчас в неблагополучном пункте выставлены карантинные посты, оборудованы дезбарьеры, проведена дезинфекция двора и транспортных средств.

Напомним, что в апреле АЧС нашли в Черновицкой области, из-за чего было решено забить 21 тысячу свиней.