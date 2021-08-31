  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 1 час назад

Африканскую чуму свиней нашли в Запорожской области

Пока что на территории города установили карантин

Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области

На территории подсобного хозяйства в Молочанске Запорожской области выявили заболевание свиней африканской чумой. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в этом регионе.

Для выяснения эпизоотических связей и причин возникновения вспышки АЧС на место происшествия выехали специалисты облуправления и Токмакской районной государственной больницы ветеринарной медицины.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В ходе расследования установлено, что в месте вспышки находилось 10 голов свиней, из них погибла одна. Специалисты провели отбор патологического материала для исследования на АЧС в лаборатории.

Читайте также:
В Кировоградской области сваливали в карьер трупы свиней с АЧС — Госпродпотребслужба

27 августа Днепропетровская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы установила положительный результат на АЧС.

На следующий день чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Пологовской райадминистрации установила карантин по африканской чуме свиней на территории Молочанска, а также утвердила план мероприятий по ликвидации и недопущению этого заболевания на территории области.

Сейчас в неблагополучном пункте выставлены карантинные посты, оборудованы дезбарьеры, проведена дезинфекция двора и транспортных средств.

Напомним, что в апреле АЧС нашли в Черновицкой области, из-за чего было решено забить 21 тысячу свиней.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине капитальные инвестиции в агропромышленный комплекс выросли на 33%
В Украине капитальные инвестиции в агропромышленный комплекс выросли на 33%
Цены на арбузы в Украине упали до рекордного уровня, обвалившись за сезон в 15 раз
Цены на арбузы в Украине упали до рекордного уровня, обвалившись за сезон в 15 раз
АПК в Украине остается одной из самых привлекательных сфер для инвестиций, — Довбенко
АПК в Украине остается одной из самых привлекательных сфер для инвестиций, — Довбенко
Загрузка...
Новое видео
Как украинцы подвинули Теслу? Электробайки DelFast: 300 инвесторов, тысячи испытаний

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. 12-летний британский школьник заработал на NFT-коллекции картинок $350 тысяч

  3. Ошибался, нанимая людей, умнее себя. Как Павел Матвиенко зарабатывает клиентам по $50 млн

  4. "Большая стройка" открыла на ВДНГ уникальный урбан-парк: вход свободный 24/7

  5. В Украине презентовали новый военный вездеход (ВИДЕО)

Ивент
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Головна HR-подія року відбудеться 29 вересня в Academy DTEK
Загрузка...