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АПК 1 час назад

В Кировоградской области сваливали в карьер трупы свиней с АЧС — Госпродпотребслужба

Ведомство нашло на отвале Завальевского графитового комбината мертвых животных, в итоге их сожгли

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На территории отвала графитового комбината в поселке Завалье (Кировоградская область, на границе с Одесской) были обнаружены трупы свиней, которые по результатам эпизоотического расследования оказались больны африканской чумой.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, исследование собранного специалистами биоматериала проводила ее региональная лаборатория.

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Согласно инструкции по профилактике и борьбе с АЧС трупы животных были сожжены, а место сожжения продезинфицировано.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки африканской чумы свиней было проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Гайворонской райадминистрации, которая утвердила соответствующий план действий и определила границы эпизоотического очага, зон защиты и наблюдения.

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Проводятся мероприятия по локализации очага инфекции и уточнения поголовья свиней в зонах защиты и наблюдения.

Ведомство подчеркивает, что случаев массового заболевания и гибели свиней в домохозяйствах на территории бывшего Гайворонского района не зарегистрировано, а ситуация находится под контролем Госпродпотребслужбы.

Отметим, что Ассоциация свинарей Украины прогнозирует, что в начале 2021 года приусадебное свинопоголовье Украины рекордно сократится.

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