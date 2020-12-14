В Кировоградской области сваливали в карьер трупы свиней с АЧС — Госпродпотребслужба

На территории отвала графитового комбината в поселке Завалье (Кировоградская область, на границе с Одесской) были обнаружены трупы свиней, которые по результатам эпизоотического расследования оказались больны африканской чумой.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, исследование собранного специалистами биоматериала проводила ее региональная лаборатория.

Согласно инструкции по профилактике и борьбе с АЧС трупы животных были сожжены, а место сожжения продезинфицировано.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки африканской чумы свиней было проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Гайворонской райадминистрации, которая утвердила соответствующий план действий и определила границы эпизоотического очага, зон защиты и наблюдения.

Проводятся мероприятия по локализации очага инфекции и уточнения поголовья свиней в зонах защиты и наблюдения.

Ведомство подчеркивает, что случаев массового заболевания и гибели свиней в домохозяйствах на территории бывшего Гайворонского района не зарегистрировано, а ситуация находится под контролем Госпродпотребслужбы.

Отметим, что Ассоциация свинарей Украины прогнозирует, что в начале 2021 года приусадебное свинопоголовье Украины рекордно сократится.