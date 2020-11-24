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АПК 30 минут назад

В начале 2021 года приусадебное свинопоголовье Украины рекордно сократится — прогноз

По итогам 2020 года сокращение поголовья свиней в приусадебном секторе может превысить 10%

Фото: imgur.com Фото: imgur.com
Фото: imgur.com

В Украине в начале 2021 года количество свиней в приусадебном секторе установит новый антирекорд.

Такие прогнозы дают в Ассоциации "Свинари Украины".

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В частности, в АСУ констатировали, что каждый год в начале февраля данные государственной статистики фиксируют минимальную численность свинопоголовья в Украине.

Там пояснили, что такая сезонность для приусадебных производителей свинины обусловлена ​​большими затратами на содержание свиней, в частности их кормление.

"Сейчас уже наблюдаем почти 8% отклонения количества свиней в таких хозяйствах: 2,57 млн голов на начало ноября 2020 года против 2,78 млн голов годом ранее", — объясняют аналитики ассоциации.

По словам экспертов, если экстраполировать такое "отставание" на количество свиней в хозяйствах населения на начало февраля, то в 2021 году этот показатель составит 2,1 млн голов.

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"Вместе с тем, учитывая низкую урожайность зерновых, подорожание кормов, слабую выраженность предрождественского и предпасхального ценовых пиков и закрытия основного канала сбыта для произведенных в приусадебном хозяйстве свиней — агропродовольственных рынков — из-за COVID-19, можно ожидать, что все большее количество населения будет сокращать количество откармливаемых животных или же полностью отказываться от их выращивания", — отмечают в АСУ.

Поэтому, если в течение последних пяти лет поголовье в приусадебном секторе сокращалось в среднем на 8%, то по итогам 2020 года "отставание" может превысить 10%.

В результате этого, в начале 2021 количество свиней, содержащихся на приусадебных участках, может вплотную приблизиться к 2 млн голов.

Как известно, в Украине 62,3% домохозяйств удерживают сельскохозяйственных животных.

Ранее Украина ввела ограничения на ввоз в страну свинины из Германии.

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