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АПК 50 минут назад

На Буковине из-за АЧС забьют 21 тысячу свиней

В Госпотребслужбе пока не знают, откуда на ферме появился этот вирус

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В одном из частных фермерских хозяйств села Котелево Черновицкой области зарегистрирована массовая вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом сообщила начальница областного управления Госпотребслужбы Анжела Косован, передает "Укринформ".

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"За предыдущую ночь не стало 440 голов свиней: среди них молодняк и свиноматки. Очень стремительное распространение. В лаборатории уже подтвердили африканскую чуму свиней", — рассказала Косован.

По ее словам, 14 апреля была проведена комиссия под председательством заместителя председателя Черновицкой ОГА Богдана Ковалюка, на которой определили план дальнейших действий для предотвращения распространение АЧС.

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Таким образом, на ферме должны забить всех свиней, а это 21 тысяча голов, после чего их должны утилизировать.

В агентстве отмечают, что пока не известно, откуда на ферме появился этот вирус. Об убытках предприятия информацию также пока не сообщают.

"Обычно это инфицирование от диких животных, в том числе, от диких кабанов. Но могли и с кормами занести или даже работники. Это все будут исследовать. К нам едет комиссия из Киева. Впервые такой массовый случай", — добавила чиновница.

Косован добавила, что отныне в трехкилометровой зоне от села Котелево введен карантин. А зона в радиусе 10 километров будет находиться под наблюдением.

Напомним, в июле прошлого года в Киевской области из-за АЧС было уничтожено около четырех тысяч свиней.

 

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