На Буковине из-за АЧС забьют 21 тысячу свиней

В одном из частных фермерских хозяйств села Котелево Черновицкой области зарегистрирована массовая вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом сообщила начальница областного управления Госпотребслужбы Анжела Косован, передает "Укринформ".

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"За предыдущую ночь не стало 440 голов свиней: среди них молодняк и свиноматки. Очень стремительное распространение. В лаборатории уже подтвердили африканскую чуму свиней", — рассказала Косован.

По ее словам, 14 апреля была проведена комиссия под председательством заместителя председателя Черновицкой ОГА Богдана Ковалюка, на которой определили план дальнейших действий для предотвращения распространение АЧС.

Таким образом, на ферме должны забить всех свиней, а это 21 тысяча голов, после чего их должны утилизировать.

В агентстве отмечают, что пока не известно, откуда на ферме появился этот вирус. Об убытках предприятия информацию также пока не сообщают.

"Обычно это инфицирование от диких животных, в том числе, от диких кабанов. Но могли и с кормами занести или даже работники. Это все будут исследовать. К нам едет комиссия из Киева. Впервые такой массовый случай", — добавила чиновница.

Косован добавила, что отныне в трехкилометровой зоне от села Котелево введен карантин. А зона в радиусе 10 километров будет находиться под наблюдением.

Напомним, в июле прошлого года в Киевской области из-за АЧС было уничтожено около четырех тысяч свиней.