В США за $190 тысяч продают последний советский лимузин (ФОТО)

На американской торговой онлайн-площадке Classiccars выставили на продажу советский лимузин ЗИЛ-41047 1989 года выпуска.

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Как сообщает "Мотор", за идеально сохранившийся премиальный автомобиль продавец запросил $190 тысяч. Пробег автомобиля составляет всего 40 тысяч километров.

В издании напоминают, что производство ЗИЛ-41047 запустили в 1985 году. На тот момент представительская модель стала самым длинным и тяжелым серийно выпускаемым легковым автомобилем.

Его длина составила 6 339 миллиметров при 3 880-миллиметровой колесной базе. Советский лимузин впервые получил сдвоенную квадратную переднюю оптику, стилизованную решетку радиатора, а также указатели поворотов, расположенные на крыльях.

Эта модель стала последним лимузином автозавода ЗИЛ и попала в коллекцию президентов Казахстана и Украины.

В настоящее время выставленный на продажу ЗИЛ-41047 находится в американском штате Огайо. Каким образом советский лимузин попал за океан в объявлении не указано. На автомобиле установлены два небольших флажка — СССР и США.

Судя по представленным фотографиям, ЗИЛ пребывает в отличном состоянии. По словам продавца, представительскую машину никогда не реставрировали. При этом, в автомобиле сохранены все заводские детали.

Салон 7-местного лимузина отделан черной кожей и тканью, в комплектацию входит кондиционер и радиомагнитола.

В движение ЗИЛ-41047 приводит 7,7-литровый бензиновый V8 мощностью 315 лошадиных сил. До 100 км/час лимузин разгоняется за 12 секунд. Максимальная скорость — 190 километров в час.

Помимо этого, советский автомобиль сохранил оригинальные покрышки марки "Гранит", конструкция которых позволяет передвигаться даже в случае прокола колеса.

Напомним, знаменитый лимузин American Dream, который называют самым длинным автомобилем в мире, будет отреставрирован усилиями американца Майка Мэннинга.

Источник фото: Depositphotos.