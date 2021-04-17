Транспорт 8 минут назад

В США за $190 тысяч продают последний советский лимузин (ФОТО)

Пробег автомобиля составляет всего 40 тысяч километров

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

На американской торговой онлайн-площадке Classiccars выставили на продажу советский лимузин ЗИЛ-41047 1989 года выпуска.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает "Мотор", за идеально сохранившийся премиальный автомобиль продавец запросил $190 тысяч. Пробег автомобиля составляет всего 40 тысяч километров.

В издании напоминают, что производство ЗИЛ-41047 запустили в 1985 году. На тот момент представительская модель стала самым длинным и тяжелым серийно выпускаемым легковым автомобилем.

Его длина составила 6 339 миллиметров при 3 880-миллиметровой колесной базе. Советский лимузин впервые получил сдвоенную квадратную переднюю оптику, стилизованную решетку радиатора, а также указатели поворотов, расположенные на крыльях.

Эта модель стала последним лимузином автозавода ЗИЛ и попала в коллекцию президентов Казахстана и Украины.

В настоящее время выставленный на продажу ЗИЛ-41047 находится в американском штате Огайо. Каким образом советский лимузин попал за океан в объявлении не указано. На автомобиле установлены два небольших флажка — СССР и США.

Судя по представленным фотографиям, ЗИЛ пребывает в отличном состоянии. По словам продавца, представительскую машину никогда не реставрировали. При этом, в автомобиле сохранены все заводские детали.

Читайте также:
116-летний максимум: Rolls-Royce установил исторический рекорд продаж авто

Салон 7-местного лимузина отделан черной кожей и тканью, в комплектацию входит кондиционер и радиомагнитола.

В движение ЗИЛ-41047 приводит 7,7-литровый бензиновый V8 мощностью 315 лошадиных сил. До 100 км/час лимузин разгоняется за 12 секунд. Максимальная скорость — 190 километров в час.

Помимо этого, советский автомобиль сохранил оригинальные покрышки марки "Гранит", конструкция которых позволяет передвигаться даже в случае прокола колеса.

Напомним, знаменитый лимузин American Dream, который называют самым длинным автомобилем в мире, будет отреставрирован усилиями американца Майка Мэннинга.

Источник фото: Depositphotos.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Еще одна украинская биржа начала торговать акциями американских техногигантов
Еще одна украинская биржа начала торговать акциями американских техногигантов
"Это была сознательная атака": Данилов объяснил, зачем Ирану нужно было сбить самолет МАУ
"Это была сознательная атака": Данилов объяснил, зачем Ирану нужно было сбить самолет МАУ
Стягивание войск РФ близ Украины: Байден призвал Путина воздержаться от военных действий
Стягивание войск РФ близ Украины: Байден призвал Путина воздержаться от военных действий
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В МАУ отказались от международных авиарейсов из Ивано-Франковска и Винницы

  3. COVID-19: за сутки в Украине выявили почти 15 тысяч новых больных, 440 человек умерли

  4. Владельцу "Премьер Палаца" разрешили купить еще две киевских гостиницы

  5. Зеленский пообщался с Макроном и Меркель: те призвали РФ отвести войска от Украины

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...