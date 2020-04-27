IT и Телеком 1 час назад

В Telegram работают боты, продающие персональные данные украинцев — СМИ

Пользователи говорят, что речь идет, скорее всего, об украденной базе клиентов ПриватБанка

В Telegram работают боты, продающие персональные данные украинцев — СМИ В Telegram работают боты, продающие персональные данные украинцев — СМИ
Фото: Фокус

В мессенджере Telegram появилось два бота, которые ищут персональные данные украинских пользователей по номеру телефона за деньги.

Как сообщает AIN.ua, один бот под названием "Досье" уже закрыт, второй еще работает. Боты предположительно берут данные из украденной базы пользователей ПАО "ПриватБанк".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В боте "Досье" за деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН.

Второй бот работает по аналогичной схеме и тоже за деньги. 10 запросов в нем стоят $50, 50 — $100, 200 — $200.

Читайте также:
Распродажа на "День холостяка" вызвала сбой в работе Приватбанка

По данным издания, оба бота используют одну и ту же базу. В обсуждении первого бота пользователи отмечают, что скорее всего речь об украденной базе ПриватБанка.

В ПриватБанке отметили, что знают об этом боте и обратились по этому поводу в полицию.

"Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов", — сообщили в банке.

Напомним, за первую неделю общенационального карантина количество клиентов, обслуживаемых в оффлайн банковской сети сократилась от 30 до 70% в зависимости от региона.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Что нужно знать, чтобы не попасться на удочку телефонных аферистов: пять важных советов
Что нужно знать, чтобы не попасться на удочку телефонных аферистов: пять важных советов
Киевская мэрия запустила Telegram-канал для выпуска оперативных новостей
Киевская мэрия запустила Telegram-канал для выпуска оперативных новостей
НБУ предупредил о мошенниках, рассылающих СМС от имени банков
НБУ предупредил о мошенниках, рассылающих СМС от имени банков
Загрузка...
Новое видео
Ресторатор Максим Храмов: Что ждет ресторанный бизнес после карантина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. В России установлен антирекорд по коронавирусу: за сутки 6361 случай COVID-19

  3. Из Турции в Украину паромом доставят более 90 украинцев (ФОТО)

  4. Шмыгаль рассказал, за что уволили Нефьодова и Верланова

  5. Сельхозпроизводители перекрыли Херсонский мост, требуя открыть рынки в Украине (ФОТО)

Загрузка...