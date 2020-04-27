В Telegram работают боты, продающие персональные данные украинцев — СМИ

В мессенджере Telegram появилось два бота, которые ищут персональные данные украинских пользователей по номеру телефона за деньги.

Как сообщает AIN.ua, один бот под названием "Досье" уже закрыт, второй еще работает. Боты предположительно берут данные из украденной базы пользователей ПАО "ПриватБанк".

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В боте "Досье" за деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН.

Второй бот работает по аналогичной схеме и тоже за деньги. 10 запросов в нем стоят $50, 50 — $100, 200 — $200.

По данным издания, оба бота используют одну и ту же базу. В обсуждении первого бота пользователи отмечают, что скорее всего речь об украденной базе ПриватБанка.

В ПриватБанке отметили, что знают об этом боте и обратились по этому поводу в полицию.

"Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов", — сообщили в банке.

Напомним, за первую неделю общенационального карантина количество клиентов, обслуживаемых в оффлайн банковской сети сократилась от 30 до 70% в зависимости от региона.